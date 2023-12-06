Thursday, 07 December 2023 06:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تذبذب أسعار الذهب في الأسواق بسبب الأوضاع الجيوسياسية

12/6/2023 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

شهدت
الاسواق‭ ‬المحلية‭ ‬ارتفاعا‭ ‬طفيفا‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬أمس،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعره‭ ‬عالميا،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬جرام‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭
‬21‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬دينارا‭ ‬و300‭ ‬فلس‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬دينارا‭ ‬و700‭ ‬فلس،‭ ‬والذهب‭ ‬عيار‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬و700‭ ‬فلس،‭ ‬والذهب‭ ‬عيار‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬دينارا‭ ‬و600‭ ‬فلس،‭ ‬والاونصة‭ ‬إلى‭ ‬2028‭ ‬دولارا‭.‬

يقول‭ ‬الصائغ‭ ‬حسين‭ ‬النطعي‭ ‬‮«‬إن‭ ‬اسعار‭ ‬الذهب‭ ‬غير‭ ‬مستقرة،‭ ‬فبعد‭ ‬ان‭ ‬فتحت‭ ‬البورصة‭ ‬ارتفعت‭ ‬اسعار‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬والحرب،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬انخفضت‭ ‬الأسعار‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬دينارا‭ ‬و300‭ ‬فلس،‭ ‬وبعد‭ ‬ارتفعت‭ ‬الى‭ ‬21‭ ‬دينارا‭ ‬و700‭ ‬فلس‭ ‬أمس‭ ‬متوقعا‭ ‬الارتفاع‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬بسبب‭ ‬أعياد‭ ‬الكريسمس،‭ ‬والسنة‭ ‬الميلادية‭ ‬الجديدة‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اقبالا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الذهب‭ ‬الخفيف،‭ ‬مثل‭ ‬الأساور،‭ ‬والخواتم،‭ ‬والمشغولات‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬تتراوح‭ ‬أسعارها‭ ‬بين‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬تقريبا،‭ ‬وتوقع‭ ‬ان‭ ‬تنخفض‭ ‬الأسعار‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬العوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬تذبذب‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬وسعر‭ ‬الدولار،‭ ‬فكلما‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬ارتفعت‭ ‬معه‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬وكلما‭ ‬انخفض‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬كالحروب‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭ ‬فيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬وبدوره‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭.‬

MENAFN06122023000055011008ID1107549264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث