تذبذب أسعار الذهب في الأسواق بسبب الأوضاع الجيوسياسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهدت
الاسواق المحلية ارتفاعا طفيفا في أسعار الذهب أمس، بسبب ارتفاع سعره عالميا، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار
21 من 21 دينارا و300 فلس إلى 21 دينارا و700 فلس، والذهب عيار 22 من 22 دينارا و400 فلس إلى 22 دينارا و700 فلس، والذهب عيار 24 من 24 دينارا و400 فلس إلى 24 دينارا و600 فلس، والاونصة إلى 2028 دولارا.
يقول الصائغ حسين النطعي «إن اسعار الذهب غير مستقرة، فبعد ان فتحت البورصة ارتفعت اسعار الذهب عيار 21 إلى 22 دينارا و400 فلس للجرام، بسبب الأوضاع الجيوسياسية والحرب، وبعد ذلك انخفضت الأسعار إلى 21 دينارا و300 فلس، وبعد ارتفعت الى 21 دينارا و700 فلس أمس متوقعا الارتفاع مرة أخرى في أسعار الذهب بسبب أعياد الكريسمس، والسنة الميلادية الجديدة.
وأشار الى ان هناك اقبالا على شراء الذهب الخفيف، مثل الأساور، والخواتم، والمشغولات اليومية التي تتراوح أسعارها بين 100 دينار تقريبا، وتوقع ان تنخفض الأسعار خلال الأيام القادمة.
ومن أهم العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار الذهب سعر برميل النفط وسعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب بالإضافة الى التغيرات في الحياة السياسية كالحروب مما يؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي فيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.
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