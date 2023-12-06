تذبذب أسعار الذهب في الأسواق بسبب الأوضاع الجيوسياسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

شهدت

الاسواق‭ ‬المحلية‭ ‬ارتفاعا‭ ‬طفيفا‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬أمس،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعره‭ ‬عالميا،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬جرام‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭

‬21‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬دينارا‭ ‬و300‭ ‬فلس‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬دينارا‭ ‬و700‭ ‬فلس،‭ ‬والذهب‭ ‬عيار‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬و700‭ ‬فلس،‭ ‬والذهب‭ ‬عيار‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬دينارا‭ ‬و600‭ ‬فلس،‭ ‬والاونصة‭ ‬إلى‭ ‬2028‭ ‬دولارا‭.‬

يقول‭ ‬الصائغ‭ ‬حسين‭ ‬النطعي‭ ‬‮«‬إن‭ ‬اسعار‭ ‬الذهب‭ ‬غير‭ ‬مستقرة،‭ ‬فبعد‭ ‬ان‭ ‬فتحت‭ ‬البورصة‭ ‬ارتفعت‭ ‬اسعار‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬والحرب،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬انخفضت‭ ‬الأسعار‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬دينارا‭ ‬و300‭ ‬فلس،‭ ‬وبعد‭ ‬ارتفعت‭ ‬الى‭ ‬21‭ ‬دينارا‭ ‬و700‭ ‬فلس‭ ‬أمس‭ ‬متوقعا‭ ‬الارتفاع‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬بسبب‭ ‬أعياد‭ ‬الكريسمس،‭ ‬والسنة‭ ‬الميلادية‭ ‬الجديدة‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اقبالا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الذهب‭ ‬الخفيف،‭ ‬مثل‭ ‬الأساور،‭ ‬والخواتم،‭ ‬والمشغولات‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬تتراوح‭ ‬أسعارها‭ ‬بين‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬تقريبا،‭ ‬وتوقع‭ ‬ان‭ ‬تنخفض‭ ‬الأسعار‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬العوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬تذبذب‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬وسعر‭ ‬الدولار،‭ ‬فكلما‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬ارتفعت‭ ‬معه‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬وكلما‭ ‬انخفض‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬كالحروب‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭ ‬فيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬وبدوره‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭.‬