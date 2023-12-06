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محافظ الشمالية يحضر احتفال جامعة البحرين للتكنولوجيا بالأعياد الوطنية

12/6/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والعقيد‭ ‬عبدالله‭ ‬معنطر‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬والدكتور‭ ‬حسن‭ ‬الملا‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬اعتزازنا‭ ‬بإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬ميلادية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬رافعاً‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬فرصة‭ ‬لتأكيد‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬وغرس‭ ‬مفهوم‭ ‬الانتماء‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالوطن،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬رفع‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬الملا‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬ملكا‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمحافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭.‬

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