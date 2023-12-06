محافظ الشمالية يحضر احتفال جامعة البحرين للتكنولوجيا بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، الاحتفال الذي أقامته جامعة البحرين للتكنولوجيا بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم، وذلك بحضور عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والعقيد عبدالله معنطر نائب المحافظ والدكتور حسن الملا رئيس الجامعة.
وبهذه المناسبة، أكد محافظ الشمالية أن هذا الاحتفال ينطلق من اعتزازنا بإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم، رافعاً التهاني والتبريكات إلى مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً.
وأشار إلى أن الاحتفال فرصة لتأكيد اللحمة الوطنية وغرس مفهوم الانتماء وترسيخ قيم الولاء والاعتزاز بالوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة البحرين للتكنولوجيا في تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم المواطنة.
من جانبه رفع الدكتور حسن الملا رئيس الجامعة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى البحرين ملكا وحكومةً وشعباً بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم، كما أعرب عن شكره وتقديره لمحافظ الشمالية على مشاركته في الاحتفال.
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