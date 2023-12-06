((رعاية الطفل والأمومة)): المرأة البحرينية مثال يحتذى به

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: زينب إسماعيل
تصوير- رضا جميل
نظمت جمعية رعاية الطفل والأمومة أمس الأربعاء (6 ديسمبر 2023) احتفالا بيوم المرأة البحرينية حضره عدد من عضوات الجمعية.
وأعربت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، رئيسة الجمعية عن فخرها بالإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والذي أسهم في تعزيز تقدم المرأة البحرينية.
وشكرت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة عضوات الجمعية على جهودهن المبذولة في سبيل الارتقاء ونجاح فعاليات وأنشطة الجمعية.
وقالت عضو اللجنة الثقافية بالجمعية، د. جميلة السعدون في كلمة لها أمام العضوات «نستمد منكن طاقة إيجابية لمواصلة العمل التطوعي، ونتعلم من كل واحدة منكن معنى الالتزام والبذل والعطاء. لقاؤنا اليوم فيه تسجيل لهذه المعاني. لقاؤنا اليوم يأتي ضمن احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية التي سطرت عبر عقود معاني التضحية والوفاء. تعلمنا من تاريخها المشرق كيف نواصل. هي بادرت بغرس البذور ورعت البراعم والزهور وها نحن اليوم ننعم بأريجها».
وتحدثت السعدون عن رائدات الجمعية «اللواتي بدأن بالمستحيل في وقت الممنوع. كلنا يعرف هذه البدايات وكلنا يقدر هذه الشجاعة والقوة التي جعلت المرأة البحرينية مثالًا يحتذى به في منطقة الخليج والمنطقة العربية والعالم. أود أن أسجل كلمة شكر وتقدير لكل امرأة، للأمهات للعاملات للمبدعات. لكل امرأة بحرينية قرأت تعلمت شاركت».
وأضافت: «تحية حب وإجلال نرفعها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة. وتحية عرفان نرفعها إلى المغفور لها الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة رائدة العمل التطوعي في مملكة البحرين ولجميع الرائدات اللواتي عملت معها كفريق واحد لا يكل ولا يمل».
كما تم تكريم مطعم ليالي فلسطين لمشاركته ضمن فعالية العشاء الخيري التي نظمتها الجمعية نوفمبر الماضي لصالح غزة وتضمنت مزادا خيريا شمل عددا من اللوحات الفنية لطالبات جامعة البحرين.
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