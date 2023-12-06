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((رعاية الطفل والأمومة)): المرأة البحرينية مثال يحتذى به

12/6/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل

تصوير‭- ‬رضا‭ ‬جميل‮


نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭ ‬والأمومة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ (‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭) ‬احتفالا‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬حضره‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عضوات‭ ‬الجمعية‭.‬

وأعربت‭ ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬‮

وشكرت‭ ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضوات‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬جهودهن‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬ونجاح‭ ‬فعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬الجمعية‭.‬

وقالت‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الثقافية‭ ‬بالجمعية،‭ ‬د‭. ‬جميلة‭ ‬السعدون‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬العضوات‭ ‬‮«‬نستمد‭ ‬منكن‭ ‬طاقة‭ ‬إيجابية‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬ونتعلم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬منكن‭ ‬معنى‭ ‬الالتزام‭ ‬والبذل‭ ‬والعطاء‭. ‬لقاؤنا‭ ‬اليوم‭ ‬فيه‭ ‬تسجيل‭ ‬لهذه‭ ‬المعاني‭. ‬لقاؤنا‭ ‬اليوم‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬سطرت‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬معاني‭ ‬التضحية‭ ‬والوفاء‭. ‬تعلمنا‭ ‬من‭ ‬تاريخها‭ ‬المشرق‭ ‬كيف‭ ‬نواصل‭. ‬هي‭ ‬بادرت‭ ‬بغرس‭ ‬البذور‭ ‬ورعت‭ ‬البراعم‭ ‬والزهور‭ ‬وها‭ ‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬ننعم‭ ‬بأريجها‮»‬‭.‬

وتحدثت‭ ‬السعدون‭ ‬عن‭ ‬رائدات‭ ‬الجمعية‭ ‬‮«‬اللواتي‭ ‬بدأن‭ ‬بالمستحيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الممنوع‭. ‬كلنا‭ ‬يعرف‭ ‬هذه‭ ‬البدايات‭ ‬وكلنا‭ ‬يقدر‭ ‬هذه‭ ‬الشجاعة‭ ‬والقوة‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬مثالًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬والمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬والعالم‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أسجل‭ ‬كلمة‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬لكل‭ ‬امرأة،‭ ‬للأمهات‭ ‬للعاملات‭ ‬للمبدعات‭. ‬لكل‭ ‬امرأة‭ ‬بحرينية‭ ‬قرأت‭ ‬تعلمت‭ ‬شاركت‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬تحية‭ ‬حب‭ ‬وإجلال‭ ‬نرفعها‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للمرأة‭. ‬وتحية‭ ‬عرفان‭ ‬نرفعها‭ ‬إلى‭ ‬المغفور‭ ‬لها‭ ‬الشيخة‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رائدة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولجميع‭ ‬الرائدات‭ ‬اللواتي‭ ‬عملت‭ ‬معها‭ ‬كفريق‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬يكل‭ ‬ولا‭ ‬يمل‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬مطعم‭ ‬ليالي‭ ‬فلسطين‭ ‬لمشاركته‭ ‬ضمن‭ ‬فعالية‭ ‬العشاء‭ ‬الخيري‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬الجمعية‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬لصالح‭ ‬غزة‭ ‬وتضمنت‭ ‬مزادا‭ ‬خيريا‭ ‬شمل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬الفنية‭ ‬لطالبات‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭.‬‮

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