هيئة علوم الفضاء تشارك بمؤتمر (28 COP) في الإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (
COP 28) المعني بتغير المناخ والذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، حيث مثل الهيئة وفد برئاسة رئيسها التنفيذي الدكتور محمد إبراهيم العسيري، ومديرة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع الأستاذة أمل البنعلي.
وحول هذه المشاركة صرح الدكتور محمد العسيري قائلا: «تعتبر مشاركة هيئات ووكالات الفضاء الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ، وهذا يعد دليلا واضحا على أهمية الدور الذي يطلع به قطاع الفضاء في دعم الجهود الدولية في مراقبة ودراسة التغير المناخي، وقد تضمن المؤتمر في نسخته الحالية تنظيم مؤتمر دولي تحت عنوان (الفضاء من أجل الاستدامة) والذي تمتد فعالياته من اليوم الأول للانطلاقة الرسمية لمؤتمر الأطراف حتى تاريخ 6 ديسمبر، واشتمل على الكثير من الفعاليات والمعارض التقنية المختصة بالفضاء وتطبيقاته وسبل تسخيرها لخدمة جهود تغير المناخ، وقد توج بعقد أول قمة من نوعها لقادة الفضاء، حيث تشرفت بإلقاء كلمة مملكة البحرين مبيننا جهودها في استغلال قطاع الفضاء لدعم جهود المملكة في التعامل مع التغير المناخي تحقيقا لتوجيهات القيادة الحكيمة في هذا الشأن، مسترشدا بكلمة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر COP 26 وما تضمنته من خطة عمل. وقد شهدت هذه القمة إعلان
تأييد الدول المشاركة لتعهد من سبع مبادئ لتعزيز مساهمة قطاع الفضاء في حماية بيئة كوكب الأرض من خلال التعاون فيما بينها ودعمها للدراسات والبحوث في المجالات ذات الصلة».
وأضاف الدكتور العسيري: «لقد تشرفنا بلقاء سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي استمع من جميع قادة الفضاء إلى أبرز مساهمات دولهم في المجالات ذات الصلة بالتغير المناخي. كما شاركت الهيئة كمتحدث رئيسي في إحدى الجلسات النقاشية المخصصة لبيان الدور المتوقع لوكالات الفضاء العربية والمنظمات الدولية في الاستجابة لتغير المناخ: التحديات والامكانيات. كما اتاحت لنا هذه المشاركة عقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي المنظمات الدولية المتخصصة وعدد من وكالات الفضاء والشركات العالمية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم جهود الهيئة في دراسة التغير المناخي وتوفير ما يلبي الاحتياجات الوطنية».
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