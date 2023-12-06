Thursday, 07 December 2023 06:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة علوم الفضاء تشارك بمؤتمر (28 COP) في الإمارات

12/6/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬ COP ‭ ‬28‭) ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وتستضيفه‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬مثل‭ ‬الهيئة‭ ‬وفد‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري،‭ ‬ومديرة‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والمشاريع‭ ‬الأستاذة‭ ‬أمل‭ ‬البنعلي‭.‬

وحول‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬مشاركة‭ ‬هيئات‭ ‬ووكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬المعني‭ ‬بالمناخ،‭ ‬وهذا‭ ‬يعد‭ ‬دليلا‭ ‬واضحا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يطلع‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬ودراسة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وقد‭ ‬تضمن‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الحالية‭ ‬تنظيم‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬الفضاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستدامة‭) ‬والذي‭ ‬تمتد‭ ‬فعالياته‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للانطلاقة‭ ‬الرسمية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬6‭ ‬ديسمبر،‭ ‬واشتمل‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬التقنية‭ ‬المختصة‭ ‬بالفضاء‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬وسبل‭ ‬تسخيرها‭ ‬لخدمة‭ ‬جهود‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وقد‭ ‬توج‭ ‬بعقد‭ ‬أول‭ ‬قمة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لقادة‭ ‬الفضاء،‭ ‬حيث‭ ‬تشرفت‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مبيننا‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬تحقيقا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مسترشدا‭ ‬بكلمة‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬ COP 26‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭. ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬إعلان‭
‬تأييد‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬لتعهد‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬مبادئ‭ ‬لتعزيز‭ ‬مساهمة‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬بيئة‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬ودعمها‭ ‬للدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬العسيري‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تشرفنا‭ ‬بلقاء‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬المكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬والذي‭ ‬استمع‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬قادة‭ ‬الفضاء‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬مساهمات‭ ‬دولهم‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي‭. ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬الهيئة‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجلسات‭ ‬النقاشية‭ ‬المخصصة‭ ‬لبيان‭ ‬الدور‭ ‬المتوقع‭ ‬لوكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬العربية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭: ‬التحديات‭ ‬والامكانيات‭. ‬كما‭ ‬اتاحت‭ ‬لنا‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬عقد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬وكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬والشركات‭ ‬العالمية‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬جهود‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬وتوفير‭ ‬ما‭ ‬يلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

MENAFN06122023000055011008ID1107549260

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث