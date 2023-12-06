هيئة علوم الفضاء تشارك بمؤتمر (28 COP) في الإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)COP

وحول‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬مشاركة‭ ‬هيئات‭ ‬ووكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬المعني‭ ‬بالمناخ،‭ ‬وهذا‭ ‬يعد‭ ‬دليلا‭ ‬واضحا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يطلع‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬ودراسة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وقد‭ ‬تضمن‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الحالية‭ ‬تنظيم‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬الفضاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستدامة‭) ‬والذي‭ ‬تمتد‭ ‬فعالياته‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للانطلاقة‭ ‬الرسمية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬6‭ ‬ديسمبر،‭ ‬واشتمل‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬التقنية‭ ‬المختصة‭ ‬بالفضاء‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬وسبل‭ ‬تسخيرها‭ ‬لخدمة‭ ‬جهود‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وقد‭ ‬توج‭ ‬بعقد‭ ‬أول‭ ‬قمة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لقادة‭ ‬الفضاء،‭ ‬حيث‭ ‬تشرفت‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مبيننا‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬تحقيقا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مسترشدا‭ ‬بكلمة‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬ COP 26‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭. ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬إعلان‭

‬تأييد‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬لتعهد‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬مبادئ‭ ‬لتعزيز‭ ‬مساهمة‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬بيئة‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬ودعمها‭ ‬للدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬العسيري‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تشرفنا‭ ‬بلقاء‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬المكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬والذي‭ ‬استمع‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬قادة‭ ‬الفضاء‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬مساهمات‭ ‬دولهم‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي‭. ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬الهيئة‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجلسات‭ ‬النقاشية‭ ‬المخصصة‭ ‬لبيان‭ ‬الدور‭ ‬المتوقع‭ ‬لوكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬العربية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭: ‬التحديات‭ ‬والامكانيات‭. ‬كما‭ ‬اتاحت‭ ‬لنا‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬عقد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬وكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬والشركات‭ ‬العالمية‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬جهود‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬وتوفير‭ ‬ما‭ ‬يلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬