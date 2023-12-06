البحرين تشارك في الاجتماع البرلماني الدولي لتغير المناخ ((COP28))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)COP

شهد‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬صقر‭ ‬غباش،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الاتحادي‭ ‬الإماراتي،‭ ‬وكلمة‭ ‬للدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر،‭ ‬الرئيس‭ ‬المعيّن‭ ‬للدورة‭ ‬الـ28‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬وكلمة‭ ‬خاصة‭ ‬لسيمون‭ ‬ستيل‭ ‬الأمين‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬واتفاق‭ ‬باريس‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬تعزيزا‭ ‬لدور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬البحرينية،‭ ‬لإبراز‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الحضارية‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬وتحديات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬





وتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الاجتماع‭ ‬كلمات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬المجالس‭ ‬والبرلمانات،‭ ‬وحلقات‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬التقييم‭ ‬العالمي‭ ‬لإظهار‭ ‬حالة‭ ‬التقدم‭ ‬الجماعي‭ ‬نحو‭ ‬أهداف‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس،‭ ‬وحلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الدورة‭ ‬الـ28‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف،‭ ‬ومبادرة‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬حملة‭ ‬المناخ‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬وجلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬والتكيف‭: ‬لتفعيل‭ ‬الآلية‭ ‬للخسائر‭ ‬والضرر‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬المناخية‮»‬،‭ ‬وجلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭: ‬قيادة‭ ‬النساء‭ ‬البرلمانيات‭ ‬والبرلمانيين‭ ‬الشباب‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬واعتماد‭ ‬الوثيقة‭ ‬الختامية‭ ‬للاجتماع،‭ ‬وكلمة‭ ‬ختامية‭ ‬للسيد‭ ‬مارتن‭ ‬تشو‭ ‬نغونغ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭.‬

ضم‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬النائب‭ ‬محسن‭ ‬علي‭ ‬العسبول‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والنائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬خليل‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والنائب‭ ‬هشام‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العوضي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والسيدة‭ ‬إجلال‭ ‬عيسى‭ ‬بوبشيت‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والنائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬والنائب‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬محمد‭ ‬الشنو‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬الشهابي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والسيدة‭ ‬هالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والمستشار‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬بونجمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والسيدة‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وخلال‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الرفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬لرؤساء‭ ‬البرلمانات‭ ‬ضمن‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬بمناسبة‭ ‬الدورة‭ ‬الـ28‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬بالمناخ،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تواصل‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادراتها‭ ‬الحضارية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي،‭ ‬وتؤكد‭ ‬التزامها‭ ‬باتفاقية‭ ‬باريس،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬ما‭ ‬أعلنته‭ ‬في‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬غلاسكو‮»‬،‭ ‬بشأن‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬بإعلان‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسارات‭ ‬حيوية،‭ ‬بجانب‭ ‬تدشين‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬للطاقة،‭ ‬وإطلاق‭ ‬صندوق‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المناخ‭ ‬بقيمة‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬‭ ‬لتعويض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬وتوجيه‭ ‬إيراداتها‭ ‬لتمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬تختص‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬ودعوة‭ ‬المهتمين‭ ‬إلى‭ ‬القدوم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتكاملة،‭ ‬والأنظمة‭ ‬العالية‭ ‬الاستجابة،‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الماهرة‭ ‬لتجربة‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬وآفاقها،‭ ‬بجانب‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬بيئية،‭ ‬متطورة‭ ‬ومتقدمة‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬ينعقد‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬البرلمانية‭ ‬وتفعيل‭ ‬أدواتها‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬عصرية،‭ ‬وجهود‭ ‬برلمانية‭ ‬متعاظمة،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة،‭ ‬ومستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬أمانا‭ ‬وازدهارا‭ ‬للبشرية‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬كامل‭ ‬تأييدنا‭ ‬لـ«إعلان‭ ‬كوب‭ ‬28‭ ‬بشأن‭ ‬المناخ‭ ‬والإغاثة‭ ‬والتعافي‭ ‬والسلام‮»‬،‭ ‬و‮«‬الوثيقة‭ ‬الختامية‮»‬‭ ‬للاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬فإننا‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬المساعي‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتحقيق‭ ‬‮«‬الأمن‭ ‬البيئي‮»‬،‭ ‬بحاجة‭ ‬ضرورية‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬‮«‬الأمن‭ ‬الإنساني‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬اعتداءات‭ ‬مستمرة،‭ ‬تطول‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والشيوخ‭ ‬والأطفال‭.. ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬تنامي‭ ‬الاهتمام‭ ‬العالمي‭ ‬بمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬يتطلب‭ ‬حراكًا‭ ‬برلمانيًا،‭ ‬وجهودًا‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬برلمانات‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كافة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬تشريعات‭ ‬تعزز‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي،‭ ‬وتحفز‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالرؤى‭ ‬والخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬الإيجابية‭ ‬والفاعلة‭ ‬التي‭ ‬تطبقها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لخفض‭ ‬الانبعاثات،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬ Blueprint ‭ ‬ Bahrain ‮»»‬،‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني،‭ ‬وإطلاق‭ ‬صندوق‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المناخ‭ ‬بقيمة‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬‭ ‬لتعويض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬تشكل‭ ‬امتدادًا‭ ‬لجهود‭ ‬مؤثرة‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتأكيدًا‭ ‬لتعاونها‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأمن‭ ‬المناخي،‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجيات‭ ‬ومبادرات‭ ‬تستجيب‭ ‬لمتطلبات‭ ‬معالجة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬والحرص‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬لصوغ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الداعمة‭ ‬للحياة‭ ‬البيئية‭ ‬الآمنة،‭ ‬مقدرًا‭ ‬عاليًا‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للنهوض‭ ‬بمجالات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر،‭ ‬بما‭ ‬يرسّخ‭ ‬مساعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬أطر‭ ‬وأنظمة‭ ‬تشريعية‭ ‬وتنفيذية‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬بالأدوار‭ ‬المشهودة‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬جهود‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬تحديات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬احتضان‭ ‬الإمارات‭ ‬لمؤتمر‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬ونجاحها‭ ‬وتميّزها‭ ‬في‭ ‬تنظيمه،‭ ‬تعتبر‭ ‬إنجازًا‭ ‬إماراتيًا‭ ‬وخليجيًا‭ ‬وعربيًا،‭ ‬وتعزز‭ ‬الرؤى‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬منها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬القطاعات‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬البرلماني‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الاتحادي‭ ‬الإماراتي‭ ‬والاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬يؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬تكامل‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البرلمانات‭ ‬والحكومات،‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬وضع‭ ‬تشريعات‭ ‬تتواءم‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬والتحديات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المناخ‭ ‬والبيئة‭ ‬بمختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وأوضح‭ ‬أنَّ‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتشارك‭ ‬مع‭ ‬برلمانات‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الخبرات‭ ‬التشريعية‭ ‬تجاه‭ ‬القضايا‭ ‬المشتركة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬اللقاءات‭ ‬والتجمعات‭ ‬البرلمانية‭ ‬تعدّ‭ ‬فرصة‭ ‬لإبراز‭ ‬الجهود‭ ‬التشريعية‭ ‬والوطنية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية،‭ ‬والمضي‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬