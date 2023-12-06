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خلال اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي..ناس: 873 مليون دولار حجم التبادل التجاري في الربع الثالث من 2023

12/6/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والتاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشقيقتها‭ ‬الكبرى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مضطرد‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬‮«‬البحريني‭ ‬السعودي‮»‬‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬على‭ ‬تعميق‭ ‬علاقاتهما‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬للوصول‭ ‬بتلك‭ ‬العلاقات‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التكامل‭ ‬المشترك‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬بالجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للاجتماع‭ ‬السادس‭ ‬لمجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬المشترك‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬متأصلة،‭ ‬وكانت‭ ‬ولاتزال‭ ‬نموذجاً‭ ‬مشرقاً،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الانسجام‭ ‬التام‭ ‬والاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬وتكامل‭ ‬الرؤى‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬جلياً‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية،‭ ‬مبينا‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬المجلس‭ ‬المشترك‭ ‬للارتقاء‭ ‬بحجم‭ ‬ونوع‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بلغ‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬900‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬الشريك‭ ‬التجاري‭ ‬الأول‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وأعرب‭ ‬ناس‭ ‬عن‭ ‬حرص‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مجتمعي‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬والترابط‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الطموحات‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬واستمرارية‭ ‬نمو‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬قطاعي‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬الممكنة‭ ‬خاصة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬والصحة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والسياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭.‬

وبدوره‭ ‬أكد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العطيشان‭ ‬رئيس‭ ‬الجانب‭ ‬السعودي‭ ‬بمجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬المشترك،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬والكبيرة‭ ‬لزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والرياض‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الطفرة‭ ‬التنموية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬البلدان‭ ‬الشقيقان‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬وفى‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬فرصاً‭ ‬واعدة‭ ‬لقطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬والمطاعم‭ ‬والفرنشايز‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭.‬

وبين‭ ‬ان‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمار‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يجسد‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬ويعود‭ ‬بالنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬والخير‭ ‬لصالح‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والتطلع‭ ‬الدائم‭ ‬لزيادته‭ ‬بما‭ ‬ينهض‭ ‬ويرتقى‭ ‬بالاقتصادات‭ ‬الوطنية‭. ‬

وأشار‭ ‬العطيشان‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬السعوديين‭ ‬والبحرينيين‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬وتفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وصولاً‭ ‬للتكامل‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والتاريخية‭ ‬المتينة،‭ ‬ووشائج‭ ‬القربى‭ ‬والمصاهرة‭ ‬والنسب‭ ‬ووحدة‭ ‬الدم‭ ‬والمصير‭ ‬والهدف‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

فيما‭ ‬دعا‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني،‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشمري،‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬لسيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬البحرينية‭ ‬والسعودية‭ ‬إلى‭ ‬حرية‭ ‬الانتقال‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬عبر‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬تطبيقاً‭ ‬للأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬واضاف‭ :‬‮«‬من‭ ‬المعروف‭ ‬بأن‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تسمح‭ ‬بانتقال‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬عبر‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استيفاء‭ ‬الاشتراطات‭ ‬النظامية‭ ‬وهي‭ ‬التسجيل‭ ‬السنوي‭ ‬للسيارات‭ ‬والتأمين‭ ‬ساري‭ ‬المفعول،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نطمح‭ ‬إليه‭ ‬كذلك‭ ‬عبر‭ ‬منفذ‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬نمواً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬السواح‭ ‬والتنافسية،‭ ‬وبما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

فيما‭ ‬بحث‭ ‬جدول‭ ‬الاعمال‭ ‬آلية‭ ‬مشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الفرص‭ ‬المطروحة‭ ‬لمشروع‭ ‬الجسر‭ ‬الموازي،‭ ‬كما‭ ‬بحث‭ ‬موضوع‭ ‬تسهيل‭ ‬الاجراءات‭ ‬الجمركية‭ ‬لنقل‭ ‬البضائع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاعفاءات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬عملية‭ ‬التصدير،‭ ‬وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬انشاء‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‭ ‬سعودية‭ ‬للطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬كما‭ ‬بحث‭ ‬إمكانية‭ ‬زيارة‭ ‬مكتب‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬التوجهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬للصندوق،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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