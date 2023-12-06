بوتين يبحث في الإمارات والسعودية تحقيق الاستقرار بالمنطقة والتنسيق في مجال الطاقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف ولي العهد السعودي أن المملكة وروسيا تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.
وعقد ولي العهد السعودي جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي في الرياض.
من جهته دعا بوتين ولي العهد السعودي الى زيارة روسيا.
وقال بوتين: «لدينا علاقات راسخة وجيدة مع السعودية على صعيد السياسة والاقتصاد والمجال الإنساني».
وأضاف بوتين أنه على مدى السنوات الـ7 الماضية وصلت العلاقات بين روسيا والسعودية إلى مستوى غير مسبوق.
وذكر بوتين أن اللقاء المقبل يجب عقده في موسكو، وإن البلدين تربطهما علاقات جيدة ومستقرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وقال الرئيس الروسي لمحمد بن سلمان: «لا شيء يمكنه منع تطور علاقاتنا الودية».
وتابع: «من المهم جدا لنا جميعا بالطبع الآن أن نتبادل المعلومات والتقييمات فيما يحدث بالمنطقة».
وفي وقت سابق أمس، قام بوتين بزيارة عمل للإمارات التقى خلالها نظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وحظي بمراسم استقبال رسمية مع حرس الشرف في القصر الرئاسي، بينما عبرت دورية جوية السماء وأطلقت قنابل دخان بألوان العلم الروسي كما سُمع إطلاق طلقات مدفعية من مسافة قريبة، وفقا لمشاهد نشرها الكرملين.
وأكد بوتين في بداية لقائه مع الشيخ محمد بن زايد أن «بفضل موقفكم، وصلت علاقاتنا إلى مستوى غير مسبوق»، مشيدا بدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها «الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي»، وتحدث عن مشاريع كبيرة في مجال النفط والغاز وتنسيق البلدان ضمن صيغة أوبك+.
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