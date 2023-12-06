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بوتين يبحث في الإمارات والسعودية تحقيق الاستقرار بالمنطقة والتنسيق في مجال الطاقة

12/6/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬وروسيا‭ ‬تعملان‭ ‬معا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأضاف‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬وروسيا‭ ‬تتعاونان‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار‭.‬

وعقد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬دعا‭ ‬بوتين‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الى‭ ‬زيارة‭ ‬روسيا‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬علاقات‭ ‬راسخة‭ ‬وجيدة‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬السياسة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والمجال‭ ‬الإنساني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بوتين‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الـ7‭ ‬الماضية‭ ‬وصلت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والسعودية‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬

وذكر‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬المقبل‭ ‬يجب‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬وإن‭ ‬البلدين‭ ‬تربطهما‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬ومستقرة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والإنسانية‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬لمحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يمكنه‭ ‬منع‭ ‬تطور‭ ‬علاقاتنا‭ ‬الودية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬لنا‭ ‬جميعا‭ ‬بالطبع‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬نتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والتقييمات‭ ‬فيما‭ ‬يحدث‭ ‬بالمنطقة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬قام‭ ‬بوتين‭ ‬بزيارة‭ ‬عمل‭ ‬للإمارات‭ ‬التقى‭ ‬خلالها‭ ‬نظيره‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭. ‬وحظي‭ ‬بمراسم‭ ‬استقبال‭ ‬رسمية‭ ‬مع‭ ‬حرس‭ ‬الشرف‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي،‭ ‬بينما‭ ‬عبرت‭ ‬دورية‭ ‬جوية‭ ‬السماء‭ ‬وأطلقت‭ ‬قنابل‭ ‬دخان‭ ‬بألوان‭ ‬العلم‭ ‬الروسي‭ ‬كما‭ ‬سُمع‭ ‬إطلاق‭ ‬طلقات‭ ‬مدفعية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة،‭ ‬وفقا‭ ‬لمشاهد‭ ‬نشرها‭ ‬الكرملين‭. ‬

وأكد‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بفضل‭ ‬موقفكم،‭ ‬وصلت‭ ‬علاقاتنا‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬الشريك‭ ‬التجاري‭ ‬الرئيسي‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬مشاريع‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬وتنسيق‭ ‬البلدان‭ ‬ضمن‭ ‬صيغة‭ ‬أوبك‭+.‬

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