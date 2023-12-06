مزودة بأحدث التقنيات بمظهر خارجي أنيق((التجارية العالمية للسيارات)) تطلق النسخة الأحدث لـسيارة JAC JS6 SUV

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل‭ ‬

أطلقت الوكالة التجارية العالمية للسيارات، وهي شركة تابعة لمجموعة خليل إبراهيم كانو، النسخة الأحدث على الإطلاق من سيارة JAC JS6 المزودة بمظهر خارجي أنيق، من شركة آنوي جيانجواي الصينية للسيارات ( جاك موتورز ) ، وذلك يوم أمس الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023.



وبهذه المناسبة علقت رئيسة الوكالة التجارية العالمية للسيارات سوزان سلمان كانو : « نعلن اليوم عن تدشين أحدث إصدار لسيارة JAC JS6

من نوع الدفع الرباعي متوسطة الحجم والتي تتميز بمظهر خارجي جديد ورياضي في الوقت ذاته، كما وتعمل السيارة بتقنية راقية بهدف تقديم أداء متميز وتجربة قيادية مميزة ».



وأضافت : « يسعدنا توفير سيارة JS6 في سوق مملكة البحرين كجزء من خططنا لتوفير أحدث التقنيات والمنتجات التي ترضي الزبائن، وترتكز JAC على إنتاج نماذج موفرة للطاقة، وصديقة للبيئة، وآمنة، وذكية، ومتصلة بالإنترنت، وعالية التقنية في سيارات الركاب والمركبات التجارية ».

من جانبه قال نائب رئيس الوكالة التجارية العالمية للسيارات كيه إن سينغ : « تضم هذه السيارة العديد من الميزات المتقدمة التي يحتاجها المستهلك إلى جانب جودتها العالية ». وبين : « تعتبر هذه السيارة سيارة عائلية وموجهة لعشاق السيارات، حيث تقدم السيارة مزيجًا من الابتكار والمتانة التي يصعب التغلب عليها ».



وأضاف : « تم تصنيع جميع سيارات JAC في تورينو الإيطالية، حيث وتعد مركزا عالميا للتميز ومصدرا مرجعيا في التصميم، مع جودتها العالمية باستخدام الخبرة الفنية لمجموعة فولكس فاغن، وإدارة جودة فولكس فاغن، ومعايير بوش للسلامة ».



وأكد : « تتميز السيارة بشاشة مزدوجة مقاس 24.6 بوصة، وإضاءة محيطة بإيقاع 64 لونًا، وشحن لاسلكي للهواتف الذكية مع Android Auto و Apple CarPlay ، وتحتوي السيارة على مساحة صندوق ضخمة تصل إلى 1080 لترا ( بعد طي المقعد الخلفي ) و 670 لترا ( العادي ) مع إمكانية تعديل قسم صندوق الأمتعة المزدوج، كما تضم صندوق مسند ذراع مزدوج ( ساخن وبارد ) ، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة، وبوابة خلفية أوتوماتيكية للفتح . كما أنها تحتوي على تذكير عند العودة لعجلة القيادة، وإشارة انعطاف LED من نوع الماء الجاري، وذاكرة لمقعد السائق إلى جانب احتوائها على مقاعد أوتوماتيكية للسائق والراكب الأمامي ».

جدير بالذكر شركة JAC Motors و Verband der Automobilindustrie

(VDA) ، الرابطة الألمانية لصناعة السيارات، يحافظون على علاقة تعاون تتمحور حول تبادل المعرفة، ونقل التكنولوجيا، وضمان الجودة . ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات تصنيع السيارات لدى JAC Motors ومواءمة منتجاتها مع معايير السيارات الألمانية .