مزودة بأحدث التقنيات بمظهر خارجي أنيق((التجارية العالمية للسيارات)) تطلق النسخة الأحدث لـسيارة JAC JS6 SUV

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: رضا جميل
أطلقت الوكالة التجارية العالمية للسيارات، وهي شركة تابعة لمجموعة خليل إبراهيم كانو، النسخة الأحدث على الإطلاق من سيارة JAC JS6 المزودة بمظهر خارجي أنيق، من شركة آنوي جيانجواي الصينية للسيارات ( جاك موتورز ) ، وذلك يوم أمس الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023.
وبهذه المناسبة علقت رئيسة الوكالة التجارية العالمية للسيارات سوزان سلمان كانو : « نعلن اليوم عن تدشين أحدث إصدار لسيارة JAC JS6
من نوع الدفع الرباعي متوسطة الحجم والتي تتميز بمظهر خارجي جديد ورياضي في الوقت ذاته، كما وتعمل السيارة بتقنية راقية بهدف تقديم أداء متميز وتجربة قيادية مميزة ».
وأضافت : « يسعدنا توفير سيارة JS6 في سوق مملكة البحرين كجزء من خططنا لتوفير أحدث التقنيات والمنتجات التي ترضي الزبائن، وترتكز JAC على إنتاج نماذج موفرة للطاقة، وصديقة للبيئة، وآمنة، وذكية، ومتصلة بالإنترنت، وعالية التقنية في سيارات الركاب والمركبات التجارية ».
من جانبه قال نائب رئيس الوكالة التجارية العالمية للسيارات كيه إن سينغ : « تضم هذه السيارة العديد من الميزات المتقدمة التي يحتاجها المستهلك إلى جانب جودتها العالية ». وبين : « تعتبر هذه السيارة سيارة عائلية وموجهة لعشاق السيارات، حيث تقدم السيارة مزيجًا من الابتكار والمتانة التي يصعب التغلب عليها ».
وأضاف : « تم تصنيع جميع سيارات JAC في تورينو الإيطالية، حيث وتعد مركزا عالميا للتميز ومصدرا مرجعيا في التصميم، مع جودتها العالمية باستخدام الخبرة الفنية لمجموعة فولكس فاغن، وإدارة جودة فولكس فاغن، ومعايير بوش للسلامة ».
وأكد : « تتميز السيارة بشاشة مزدوجة مقاس 24.6 بوصة، وإضاءة محيطة بإيقاع 64 لونًا، وشحن لاسلكي للهواتف الذكية مع Android Auto و Apple CarPlay ، وتحتوي السيارة على مساحة صندوق ضخمة تصل إلى 1080 لترا ( بعد طي المقعد الخلفي ) و 670 لترا ( العادي ) مع إمكانية تعديل قسم صندوق الأمتعة المزدوج، كما تضم صندوق مسند ذراع مزدوج ( ساخن وبارد ) ، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة، وبوابة خلفية أوتوماتيكية للفتح . كما أنها تحتوي على تذكير عند العودة لعجلة القيادة، وإشارة انعطاف LED من نوع الماء الجاري، وذاكرة لمقعد السائق إلى جانب احتوائها على مقاعد أوتوماتيكية للسائق والراكب الأمامي ».
جدير بالذكر شركة JAC Motors و Verband der Automobilindustrie
(VDA) ، الرابطة الألمانية لصناعة السيارات، يحافظون على علاقة تعاون تتمحور حول تبادل المعرفة، ونقل التكنولوجيا، وضمان الجودة . ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات تصنيع السيارات لدى JAC Motors ومواءمة منتجاتها مع معايير السيارات الألمانية .
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