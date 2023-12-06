قصف دام متواصل للاحتلال على خانيونس.. وارتفاع عدد ضحايا العدوان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬شوارع‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬إنه‭ ‬يحاصرها‭ ‬شبه‭ ‬خالية‭ ‬أمس،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬سماع‭ ‬أصوات‭ ‬الاشتباكات‭ ‬العنيفة‭ ‬بين‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭ ‬والجنود‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحفيون‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتواصل‭ ‬تدفّق‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر،‭ ‬المستشفى‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وشوهد‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬يفرّون‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬مشيا‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬دراجات‭ ‬نارية‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬عربات‭ ‬محمّلة‭ ‬بأمتعتهم‭. ‬وهم‭ ‬باتوا‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تتقلص‭ ‬مساحتها‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬ويواجهون‭ ‬وضعا‭ ‬إنسانيا‭ ‬كارثيا‭. ‬

وقال‭ ‬حسن‭ ‬القاضي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬منطقة‭ ‬خانيونس‭. ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬كلّها‭ ‬مدنيون‭ ‬وليس‭ ‬فيها‭ ‬مسلحون‭. ‬هناك‭ ‬أطفال‭ ‬تائهون‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نفهم،‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬يريدون‭ ‬قتلنا،‭ ‬فليجمعونا‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ويبيدونا‭. ‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬مجرد‭ ‬أرقام‭ ‬نحن‭ ‬بشر‮»‬‭. ‬

ويلقي‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوميا‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬منشورات‭ ‬تحذّر‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬وشيك‭ ‬وتطلب‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬مغادرة‭ ‬مناطق‭ ‬سكنهم‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬قدّرت‭ ‬أن‭ ‬28 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مشمولة‭ ‬بهذه‭ ‬الأوامر،‭ ‬تعتبر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المستحيل‮»‬‭ ‬إقامة‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬لاستقبال‭ ‬المدنيين‭ ‬كما‭ ‬حددتها‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وتفيد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬1 ‭,‬ 9‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬أي‭ ‬85 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬نزحوا‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تعرّض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المساكن‭ ‬للدمار‭ ‬أو‭ ‬لأضرار‭.‬

وقال‭ ‬منسّق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لا‭ ‬المستشفيات‭ ‬ولا‭ ‬الملاجئ‭ ‬ولا‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭. ‬ولا‭ ‬الأطفال‭ ‬ولا‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬ولا‭ ‬الطواقم‭ ‬الإنسانية‭. ‬هذا‭ ‬الاستهزاء‭ ‬الصارخ‭ ‬بأسس‭ ‬الإنسانية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‮»‬‭. ‬

وواصل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬قصف‭ ‬كل‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وزعم‭ ‬اكتشافه‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬‮«‬بين‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬عيادة‭ ‬ومدرسة‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مستودعات‭ ‬الأسلحة‮»‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬حركتَي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬مقاتليهما‭ ‬يواجهون‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لمنعهم‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬خانيونس‭ ‬والمناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المدينة‭ ‬وكذلك‭ ‬إلى‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬القريبة‭. ‬

وبحسب‭ ‬حكومة‭ ‬حماس،‭ ‬أسفر‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‮»‬‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭ ‬إن‭ ‬غارات‭ ‬دامية‭ ‬أخرى‭ ‬استهدفت‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬جباليا‭ ‬إلى‭ ‬الشمال،‭ ‬فيما‭ ‬نقلت‭ ‬73‭ ‬جثة‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭. ‬

واستشهد‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬16248‭ ‬شخصا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70 ‭%‬ ‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وفق‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

ورغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضحايا‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬طائرة‭ ‬الشحن‭ ‬رقم‭ ‬200‭ ‬محملة‭ ‬بمساعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وأوضح‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أسطولا‮»‬‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النشاط‭ ‬المشترك‭ ‬لبعثة‭ ‬المشتريات‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬ومديرية‭ ‬المشتريات‭ ‬بواسطة‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬النقل‭ ‬الدولي،‭ ‬وشعبة‭ ‬التخطيط‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والشعبة‭ ‬التكنولوجية‭ ‬واللوجستية‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬العتاد‭ ‬العسكري،‭ ‬بحرا‭ ‬وجوا،‭ ‬وشمل‭ ‬سيارات‭ ‬محصنة‭ ‬وقذائف‭ ‬ودروعا‭ ‬واقية‭ ‬ومعدات‭ ‬طبية‭ ‬وذخيرة‭ ‬وغيرها‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعدات‭ ‬‮«‬تدعم‭ ‬الخطط‭ ‬الهجومية‭ ‬ومواصلة‭ ‬القتال،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬عملياتية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭.‬

وأقامت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬منذ‭ ‬أحداث‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الجسر‭ ‬الجوي‭ ‬لتزويد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بمعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬وأسلحة،‭ ‬كما‭ ‬أرسلت‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬بحريتها‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬لردع‭ ‬أي‭ ‬أطراف‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬