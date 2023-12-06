تعليق سعودي على مقال ((التاريخ لن يرحمَكم))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أخي‭ ‬أنور‭.. ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تضيء‭ ‬العالمَ‭ ‬بسراجك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقالتك‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الغراء،‭ ‬وأنت‭ ‬تتألم‭ ‬من‭ (‬فيضان‭ ‬الكيل‭) ‬الذي‭ ‬تحوَّل‭ ‬إلى‭ ‬أشلاء‭ ‬ودماء‭ ‬إخوتنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.. ‬أشاطرك‭ ‬الألم‭ ‬على‭ ‬فلسطين،‭ ‬وأبكي‭ ‬معك‭ ‬على‭ ‬غزة‭.. ‬بعد‭ ‬أن‭ (‬نحبت‭) ‬كثيرًا‭ ‬على‭ ‬ضمير‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يمت،‭ ‬وإنما‭ ‬تحوَّل‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬شيطانية‭ ‬تخترع‭ ‬الشر‭ ‬وتبدع‭ ‬في‭ ‬استخدامه‭ ‬ضد‭ ‬الإنسان‭... ‬نحن‭ ‬العربَ‭ ‬بكَّاءون‭.. ‬عاجزون‭.. ‬مقيدون‭.. ‬ضعفاء‭.. ‬كُسالى‭.. ‬غارقون‭ ‬في‭ ‬عواطفنا‭.. ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تخلينا‭ ‬عن‭ ‬عقولنا‭ ‬وتناسينا‭ ‬ماضينا،‭ ‬وضيعنا‭ ‬طريق‭ ‬المستقبل‭ ‬والنصر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إليه‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعليم‭ ‬الذي‭ ‬يقودنا‭ ‬إلى‭ ‬اعتلاء‭ ‬منصات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والسياسة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬نتسلم‭ ‬راية‭ ‬العزة‭ ‬والقوة‭ ‬في‭ ‬دحر‭ ‬من‭ ‬يظلمنا‭ ‬ويقتل‭ ‬أطفالنا‭ ‬ويسبي‭ ‬نساءنا‭.. ‬نحتاج‭ ‬أن‭ ‬ننهض‭ ‬بحالنا‭ ‬ونهتم‭ ‬أكثر‭ ‬بأطفالنا‭ ‬ومستقبل‭ ‬شعوبنا‭.. ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يفيض‭ ‬بنا‭ ‬الكيل،‭ ‬فالكيل‭ ‬لا‭ ‬يفيض‭ ‬إلا‭ ‬بالعاجزين‭ ‬عن‭ ‬توزيعه‭.. ‬دمت‭ ‬نوّارًا‭ ‬راحمًا‭. ‬

أخوك‭/ ‬د‭. ‬حادي‭ ‬العنزي‭ ‬ – ‭ ‬الرياض