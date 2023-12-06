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تحرّك أمريكي لمنع حرب على حدود لبنان والاحتلال

12/6/2023 3:14:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن واشنطن تدرس إمكانية التوصل إلى تسوية بين "الاحتلال" ولبنان بشأن الحدود.


وبينت أن المبعوث الأميركي سوف يصل إلى لبنان للعمل على إبرام اتفاق لتقليص احتمالات التصعيد.


وأضافت أن الهدف من الاتفاق المحتمل هو إبعاد حزب الله بشكل دائم عن الحدود.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق عن وزير الحرب غالانت قوله بأنهم سيبعدون حزب الله اللبناني وراء نهر الليطاني، عبر تسوية دولية استنادا لقرار أممي.
وأشار إلى أنه إذا لم تنجح التسوية الدوليّة فسنتحرّك عسكريا لإبعاده عن الحدود.

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