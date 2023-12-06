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الامن يكشف تفاصيل العثور على جثة داخل منزل بالرابية

12/6/2023 3:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص أربعيني (عربي الجنسية) متوفياً داخل منزله في منطقة الرابية في العاصمة عمان .
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم الكشف على الجثة من قبل الأجهزة الأمنية وتحويله إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبوشرت التحقيقات .

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