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مسؤول بالبنتاغون: مدمرة أميركية أسقطت مسيرة انطلقت من اليمن

12/6/2023 3:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن المدمرة "مايسون" أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق صوبها أثناء إبحارها جنوب البحر الأحمر.


وأضاف المسؤول أن المسيرة انطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وكانت واشنطن أعلنت أن قواتها البحرية أسقطت مؤخرا مسيرات وصواريخ أطلقها الحوثيون، وكان بعضها يستهدف الاحتلال.


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