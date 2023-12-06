مسؤول بالبنتاغون: مدمرة أميركية أسقطت مسيرة انطلقت من اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن المدمرة "مايسون" أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق صوبها أثناء إبحارها جنوب البحر الأحمر.
وأضاف المسؤول أن المسيرة انطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وكانت واشنطن أعلنت أن قواتها البحرية أسقطت مؤخرا مسيرات وصواريخ أطلقها الحوثيون، وكان بعضها يستهدف الاحتلال.
MENAFN06122023000208011052ID1107548827
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.