واشنطن بوست تفجر مفاجأة: الاحتلال تلقى معلومات بشأن عملية 7 أكتوبر وحماس خدعته

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، عن ضابط أمن إسرائيلي، أن الاستخبارات العسكرية جمعت أدلة على هجوم واسع النطاق تستعد له حماس منذ عام.
وقالت الصحيفة نقلا عن الضابط :" تلقينا معلومات استخباراتية في آب الماضي بشأن هجوم وشيك لحماس".
وأضاف ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقد أنه أوقف خطط حماس لكن تبين أن ما حدث كان خداعاً.
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