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واشنطن بوست تفجر مفاجأة: الاحتلال تلقى معلومات بشأن عملية 7 أكتوبر وحماس خدعته

12/6/2023 3:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، عن ضابط أمن إسرائيلي، أن الاستخبارات العسكرية جمعت أدلة على هجوم واسع النطاق تستعد له حماس منذ عام.


وقالت الصحيفة نقلا عن الضابط :" تلقينا معلومات استخباراتية في آب الماضي بشأن هجوم وشيك لحماس".


وأضاف ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقد أنه أوقف خطط حماس لكن تبين أن ما حدث كان خداعاً.

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