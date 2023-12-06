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نتنياهو: القبض على السنوار مسألة وقت

12/6/2023 3:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش تحاصر منزل زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار في خان يونس جنوب قطاع غزة.


وأضاف نتنياهو: "أريد إطلاعكم على مسألتين: قلت أمس (الثلاثاء) إن قواتنا تستطيع أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة، وهي تحاصر الآن منزل السنوار".
وتابع: "منزل السنوار ليس حصنه الحصين وهو يستطيع أن يهرب، لكن هي مسألة وقت فقط حتى أن نلقي القبض عليه".


وقال نتنياهو: "ثانيا، نمارس ضغوطا كي يتسنى للصليب الأحمر زيارة المحتجزين.


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