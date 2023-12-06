نتنياهو: القبض على السنوار مسألة وقت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش تحاصر منزل زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو: "أريد إطلاعكم على مسألتين: قلت أمس (الثلاثاء) إن قواتنا تستطيع أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة، وهي تحاصر الآن منزل السنوار".
وتابع: "منزل السنوار ليس حصنه الحصين وهو يستطيع أن يهرب، لكن هي مسألة وقت فقط حتى أن نلقي القبض عليه".
وقال نتنياهو: "ثانيا، نمارس ضغوطا كي يتسنى للصليب الأحمر زيارة المحتجزين.
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