مشاجرة جماعية في اربد والامن يضبط جميع اطرافها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقعت مشاجرة مساء أمس بين مجموعة من الأشخاص في حي التركمان بمحافظة إربد ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .
وقال المصدر انه على الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع وجرى ضبط جميع الأطراف وسلاح ناري (بامبكشن) .
ولفت المصدر انه لم ينتج عن المشاجرة أية إصابات بالأرواح، وبوشرت التحقيقات .
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