Thursday, 07 December 2023 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشاجرة جماعية في اربد والامن يضبط جميع اطرافها

12/6/2023 3:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقعت مشاجرة مساء أمس بين مجموعة من الأشخاص في حي التركمان بمحافظة إربد ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .
وقال المصدر انه على الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع وجرى ضبط جميع الأطراف وسلاح ناري (بامبكشن) .
ولفت المصدر انه لم ينتج عن المشاجرة أية إصابات بالأرواح، وبوشرت التحقيقات .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN06122023000208011052ID1107548824

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث