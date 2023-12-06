475 صحفياً استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، إن 75 صحفيا وعاملا فلسطينيا بحقل الإعلام استشهدوا جراء آلة الحرب الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين في قطاع غزة.
وأكدت النقابة في بيان، أن الاحتلال يحاول من خلال استهداف الصحفيين طمس الحقيقة أمام ما يرتكبه من جرائم ومجازر وعمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وكنائسهم ومساجدهم، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الصحفيين العاملين في الميدان.
MENAFN06122023000208011052ID1107548823
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.