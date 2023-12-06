475 صحفياً استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت النقابة في بيان، أن الاحتلال يحاول من خلال استهداف الصحفيين طمس الحقيقة أمام ما يرتكبه من جرائم ومجازر وعمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وكنائسهم ومساجدهم، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الصحفيين العاملين في الميدان.

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