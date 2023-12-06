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475 صحفياً استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

12/6/2023 3:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، إن 75 صحفيا وعاملا فلسطينيا بحقل الإعلام استشهدوا جراء آلة الحرب الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين في قطاع غزة.


وأكدت النقابة في بيان، أن الاحتلال يحاول من خلال استهداف الصحفيين طمس الحقيقة أمام ما يرتكبه من جرائم ومجازر وعمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وكنائسهم ومساجدهم، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الصحفيين العاملين في الميدان.


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