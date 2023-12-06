صحة غزة : الاحتلال ينفذ جرائم إبادة جماعية شمال القطاع

صحة غزة : الاحتلال ينفذ جرائم إبادة جماعية شمال القطاع
التاريخ
12/6/2023 3:14:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال ينفذ جرائم إبادة جماعية شمال القطاع.
وأضاف القدرة، أن الاحتلال يتعمد تصفية الوجود الصحي شمال غزة، مشيرا إلى أن أكثر من 800 ألف من سكان شمال غزة باتوا بلا غطاء صحي.
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