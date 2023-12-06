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صحة غزة : الاحتلال ينفذ جرائم إبادة جماعية شمال القطاع

12/6/2023 3:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال ينفذ جرائم إبادة جماعية شمال القطاع.
وأضاف القدرة، أن الاحتلال يتعمد تصفية الوجود الصحي شمال غزة، مشيرا إلى أن أكثر من 800 ألف من سكان شمال غزة باتوا بلا غطاء صحي.




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