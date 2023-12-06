بن سلمان يُصحّح معلومة تاريخية مهمة للرئيس الروسي - فيديو

بن سلمان يُصحّح معلومة تاريخية مهمة للرئيس الروسي - فيديو
التاريخ
12/6/2023 3:14:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صحّح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معلومة تاريخية مهمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعهما في الرياض.
وقال بن سلمان:" إن المملكة العربية السعودية لم تستقل في ذلك الوقت .. السعودية أُعيد توحيدها .. ولم تكن مستعمرة من قبل في التاريخ ".
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