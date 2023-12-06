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بن سلمان يُصحّح معلومة تاريخية مهمة للرئيس الروسي - فيديو

12/6/2023 3:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صحّح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معلومة تاريخية مهمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعهما في الرياض.


وقال بن سلمان:" إن المملكة العربية السعودية لم تستقل في ذلك الوقت .. السعودية أُعيد توحيدها .. ولم تكن مستعمرة من قبل في التاريخ ".


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