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حماس : هذا شرطنا لاستئناف مفاوضات الرهائن

12/6/2023 3:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة أكدت أنها أنهت مرحلة تسليم الأطفال والنساء، وأن الدخول في مفاوضات جديدة لتبادل الرهائن مرهون بوقف كامل للعدوان على قطاع غزة .
واضاف اننا لن ندخل في أي مفاوضات في ظل إطلاق النار، والمجازر والمذابح وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، يتوقف العدوان وإطلاق النار نكون مستعدين لاستئناف المفاوضات لتبادل جميع الأسرى والوصول لصفقة شاملة .

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