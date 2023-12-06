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استشهاد طفل برصاص الاحتلال قرب جنين

12/6/2023 3:14:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وكان وسائل اعلام أفادت قبل ذلك بإصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة يعبد، مشيرا إلى اندلاع مواجهات مسلحة في البلدة.




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