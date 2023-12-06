استشهاد طفل برصاص الاحتلال قرب جنين
التاريخ
12/6/2023 3:14:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وكان وسائل اعلام أفادت قبل ذلك بإصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة يعبد، مشيرا إلى اندلاع مواجهات مسلحة في البلدة.
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