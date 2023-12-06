إعلام عبري: توصية بالموافقة على طلب أمريكي لزيادة كمية الوقود بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، أن المؤسسة الأمنية في كيان الاحتلال الإسرائيلي توصي بالموافقة على طلب أمريكي لزيادة كمية الوقود بغزة.
وأضافت المصادر، أن المؤسسة الأمنية اقترحت أن تكون زيادة كميات الوقود التي تدخل غزة تدريجية.
وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قوله إن "الحكومة الإسرائيلية لم تكن تسمح في وقت مبكر من يوم الجمعة بدخول الوقود"، في إشارة إلى يوم انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا.
MENAFN06122023000208011052ID1107548816
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.