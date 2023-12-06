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قطر توجه نداءً عاجلاً بشأن غزة

12/6/2023 3:14:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل مستدام لضمان استمرار دخول المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة لقوافل الإغاثة حتى وصولها إلى شمال القطاع.

وجدد رئيس الوزراء القطري دعم قطر لجهود الأمم المتحدة والدور الفعال لأمينها العام في حشد الجهود الدولية الهادفة إلى خفض التصعيد، مؤكدا استمرار جهود قطر بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركائها في الوساطة من أجل العودة إلى التهدئة وصولا إلى الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة.

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