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باربار يهزم الأهلي بكأس ديار المحرق

12/6/2023 3:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نجح فريق باربار "الشاب" في كسب مواجهة الأهلي بنتيجة (25/26) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من كأس ديار المحرق لكرة اليد.

وبذلك، حقق باربار الفوز الثاني ويرفع رصيده إلى (7 نقاط) من 3 مباريات، فيما الأهلي تلقى الخسارة الثالثة من 4 مباريات ليصبح رصيده (6 نقاط).

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