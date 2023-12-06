باربار يهزم الأهلي بكأس ديار المحرق

باربار يهزم الأهلي بكأس ديار المحرق
التاريخ
12/6/2023 3:07:30 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نجح فريق باربار "الشاب" في كسب مواجهة الأهلي بنتيجة (25/26) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من كأس ديار المحرق لكرة اليد.
وبذلك، حقق باربار الفوز الثاني ويرفع رصيده إلى (7 نقاط) من 3 مباريات، فيما الأهلي تلقى الخسارة الثالثة من 4 مباريات ليصبح رصيده (6 نقاط).
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