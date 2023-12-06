خالد بن حمد يترأس اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية والذي عقد اليوم الأربعاء بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية.
وبدأ الاجتماع بكلمة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رحب فيها بالجميع، مشيدا سموه بروح الوحدة والتضامن التي تعيشها الحركة الرياضية، معربا عن تقديره لما تقوم به الاتحادات من دور لإعلاء راية الوطن بالمحافل الخارجية ليشهد عامي 2022 و2023 إنجازات متواصلة هي ثمرة لدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.
وأضاف سموه: "وفي الوقت الذي نعلن فيه افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية، فإننا نتطلع للخروج بأفضل القرارات التي تصب في صالح ازدهار الحركة الرياضية وتعزيز مسيرة اللجنة الأولمبية والاتحادات الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة لفريق البحرين.. ".
وتطلع سموه لأن يكون العام القادم 2024 حافلا بالعديد من الإنجازات للرياضة البحرينية، وأكد بأن باب اللجنة الأولمبية مفتوح لتلقي الاقتراحات من الاتحادات الأعضاء بما يصب في صالح تطور الرياضة، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
ثم انتقلت الكلمة لفارس الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية والتي عبر فيها عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعم سموه للجنة الأولمبية البحرينية والتي حققت انجازات بارزة بقيادته، معربا عن عن اعتزازه بحضور سموه في هذا الاجتماع.
كما تقدم بالشكر الجزيل لكافة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للجنة على جهودهم المتميزة، والتي أثمرت عن تحقيق إنجازات رياضية وإدارية متعددة لفريق البحرين، مثمنا تعاون جميع الجهات وعلى رأسها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والهيئة العامة للرياضة، وجميع الجهات ذات العلاقة.
كما شكر جميع الاتحادات الرياضية لكونها أساس النجاحات وصانعة الإنجازات، مقدرا جهود الأبطال والبطلات ممن رفعوا راية الوطن، متمنيا لجميع الاتحادات بالتوفيق والنجاح في العام الجديد.
عقب ذلك بدأ جدول الأعمال وأدار الأمين العام اجتماع الجمعية، حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، واعتماد التقرير الإداري، واعتماد التقرير المالي عن مصروفات وإيرادات اللجنة الأولمبية بموافقة الجميع، ثم استعرض الأمين العام للجنة الأولمبية أهم الإنجازات الرياضية لعامي 2022 و2023، وأهم الاستضافات للعام المقبل، والاستعداد للمشاركة بأولمبياد باريس 2024، وتمت الموافقة بالإجماع لإقرار اللائحة النموذجية لمنع التلاعب في المنافسات الرياضية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية.
وفي البند المتعلق باقتراحات الجمعية العمومية، لم يتقدم أيا من الاتحادات بمقترح، وأخيرا تمت تزكية المرشحين الوحيدين على المقعدين الشاغرين بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية وهما السيد إسحاق إبراهيم إسحاق مرشح اتحاد رفع الأثقال عن الاتحادات الأولمبية، وفجر جاسم حسن مرشحة اتحاد كرة القدم المصغرة عن الاتحادات غير الأولمبية.
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