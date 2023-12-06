خالد بن حمد يترأس اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية والذي عقد اليوم الأربعاء بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية.

وبدأ الاجتماع بكلمة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رحب فيها بالجميع، مشيدا سموه بروح الوحدة والتضامن التي تعيشها الحركة الرياضية، معربا عن تقديره لما تقوم به الاتحادات من دور لإعلاء راية الوطن بالمحافل الخارجية ليشهد عامي 2022 و2023 إنجازات متواصلة هي ثمرة لدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.

وأضاف سموه: "وفي الوقت الذي نعلن فيه افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية، فإننا نتطلع للخروج بأفضل القرارات التي تصب في صالح ازدهار الحركة الرياضية وتعزيز مسيرة اللجنة الأولمبية والاتحادات الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة لفريق البحرين.. ".

وتطلع سموه لأن يكون العام القادم 2024 حافلا بالعديد من الإنجازات للرياضة البحرينية، وأكد بأن باب اللجنة الأولمبية مفتوح لتلقي الاقتراحات من الاتحادات الأعضاء بما يصب في صالح تطور الرياضة، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

ثم انتقلت الكلمة لفارس الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية والتي عبر فيها عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعم سموه للجنة الأولمبية البحرينية والتي حققت انجازات بارزة بقيادته، معربا عن عن اعتزازه بحضور سموه في هذا الاجتماع.

كما تقدم بالشكر الجزيل لكافة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للجنة على جهودهم المتميزة، والتي أثمرت عن تحقيق إنجازات رياضية وإدارية متعددة لفريق البحرين، مثمنا تعاون جميع الجهات وعلى رأسها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والهيئة العامة للرياضة، وجميع الجهات ذات العلاقة.

كما شكر جميع الاتحادات الرياضية لكونها أساس النجاحات وصانعة الإنجازات، مقدرا جهود الأبطال والبطلات ممن رفعوا راية الوطن، متمنيا لجميع الاتحادات بالتوفيق والنجاح في العام الجديد.

عقب ذلك بدأ جدول الأعمال وأدار الأمين العام اجتماع الجمعية، حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، واعتماد التقرير الإداري، واعتماد التقرير المالي عن مصروفات وإيرادات اللجنة الأولمبية بموافقة الجميع، ثم استعرض الأمين العام للجنة الأولمبية أهم الإنجازات الرياضية لعامي 2022 و2023، وأهم الاستضافات للعام المقبل، والاستعداد للمشاركة بأولمبياد باريس 2024، وتمت الموافقة بالإجماع لإقرار اللائحة النموذجية لمنع التلاعب في المنافسات الرياضية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي البند المتعلق باقتراحات الجمعية العمومية، لم يتقدم أيا من الاتحادات بمقترح، وأخيرا تمت تزكية المرشحين الوحيدين على المقعدين الشاغرين بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية وهما السيد إسحاق إبراهيم إسحاق مرشح اتحاد رفع الأثقال عن الاتحادات الأولمبية، وفجر جاسم حسن مرشحة اتحاد كرة القدم المصغرة عن الاتحادات غير الأولمبية.