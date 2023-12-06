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الدورة الرابعة من جائزة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية تحقق تفاعلا كبيرا

12/6/2023 3:07:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حققت جائزة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية في دورتها الرابعة تفاعلاً كبيراً في تسجيل المتسابقين من الجنسين للمشاركة فيها والتنافس على جوائز المسابقة القيّمة التي رصدتها اللجنة الدائمة للجائزة، حيث بلغ عدد المشاركين 700 متسابق ومتسابقة في مختلف فئات الجائزة، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان آل خليفة الرئيسة الفخرية لجمعية النور للبر، بتنظيم وإشراف من جمعية النور للبر.
صرحت بذلك الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة رئيسة جمعية النور للبر -رئيسة اللجنة الدائمة للجائزة، حيث أوضحت بأن اللجنة الدائمة قد فتحت باب التسجيل للجائزة في شهر أكتوبر الماضي، وحسب الجدول الزمني التي أعدتها اللجنة المنظمة فإنه كان من المقرر إغلاق باب التسجيل بتاريخ 07 ديسمبر 2023، ونظراً لطلب العديد من مشرفي ومشرفات مراكز تحفيظ القرآن الكريم فقد تقرر تمديد التسجيل للمشاركة في الجائزة إلى 15 ديسمبر الجاري لفتح المجال للراغبين في التسجيل بالجائزة.
وأوضحت الشيخة لمياء بأن اللجنة المنظمة تعكف حالياً لتنظيم التصفيات الأولية المقرر تنظيمها في قاعات جمعية النور للبر بالرفاع الغربي خلال النصف الثاني من شهر يناير القادم 2024، واختيار نخبة من المتخصصين في المسابقات القرآنية من المشايخ والقراء من الجنسين، لتعيينهم في لجان التحكيم الرجالية والنسائية لتقييم المتسابقين والمتسابقات ومن ثم اختيار أفضل عشرة متسابقين لإجراء التصفيات النهائية للجائزة المقرر اقامتها لاحقاً في شهر فبراير 2023 بمشيئة الله تعالى.
الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة قد خصصت رابط إلكتروني للتسجيل في الدورة الرابعة، وشهدت تفاعلاً كبيراً للتسجيل والمشاركة في المسابقة.
رابط التسجيل للذكور:
رابط التسجيل للإناث:

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