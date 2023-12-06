الدورة الرابعة من جائزة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية تحقق تفاعلا كبيرا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حققت جائزة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية في دورتها الرابعة تفاعلاً كبيراً في تسجيل المتسابقين من الجنسين للمشاركة فيها والتنافس على جوائز المسابقة القيّمة التي رصدتها اللجنة الدائمة للجائزة، حيث بلغ عدد المشاركين 700 متسابق ومتسابقة في مختلف فئات الجائزة، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان آل خليفة الرئيسة الفخرية لجمعية النور للبر، بتنظيم وإشراف من جمعية النور للبر.
صرحت بذلك الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة رئيسة جمعية النور للبر -رئيسة اللجنة الدائمة للجائزة، حيث أوضحت بأن اللجنة الدائمة قد فتحت باب التسجيل للجائزة في شهر أكتوبر الماضي، وحسب الجدول الزمني التي أعدتها اللجنة المنظمة فإنه كان من المقرر إغلاق باب التسجيل بتاريخ 07 ديسمبر 2023، ونظراً لطلب العديد من مشرفي ومشرفات مراكز تحفيظ القرآن الكريم فقد تقرر تمديد التسجيل للمشاركة في الجائزة إلى 15 ديسمبر الجاري لفتح المجال للراغبين في التسجيل بالجائزة.
وأوضحت الشيخة لمياء بأن اللجنة المنظمة تعكف حالياً لتنظيم التصفيات الأولية المقرر تنظيمها في قاعات جمعية النور للبر بالرفاع الغربي خلال النصف الثاني من شهر يناير القادم 2024، واختيار نخبة من المتخصصين في المسابقات القرآنية من المشايخ والقراء من الجنسين، لتعيينهم في لجان التحكيم الرجالية والنسائية لتقييم المتسابقين والمتسابقات ومن ثم اختيار أفضل عشرة متسابقين لإجراء التصفيات النهائية للجائزة المقرر اقامتها لاحقاً في شهر فبراير 2023 بمشيئة الله تعالى.
الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة قد خصصت رابط إلكتروني للتسجيل في الدورة الرابعة، وشهدت تفاعلاً كبيراً للتسجيل والمشاركة في المسابقة.
رابط التسجيل للذكور:
رابط التسجيل للإناث:
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