سفير البحرين لدى جمهورية أندونيسيا يجتمع مع أمين عام رابطة دول جنوب شرق آسيا

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- Akhbar Al Khaleej) اجتمع أحمد عبدالله الهاجري، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا، مع الدكتور كاو كيم هورن، أمين عام رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، وذلك بمقر الرابطة في جاكرتا، بحضور السفير فاطمة عبدالله الظاعن، رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية.
تم خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والرابطة ككل، وبين الدول الأعضاء فيها وسبل المضي قدمًا في تعزيزها وتطويرها على مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.
وأشاد الأمين العام للرابطة بجهود مملكة البحرين في تعزيز التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والآسيان خصوصًا في ضوء مخرجات القمة المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والتي عُقدت في 20 أكتوبر الماضي بمدينة الرياض.
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