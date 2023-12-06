Thursday, 07 December 2023 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفير البحرين لدى جمهورية أندونيسيا يجتمع مع أمين عام رابطة دول جنوب شرق آسيا

12/6/2023 3:07:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع أحمد عبدالله الهاجري، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا، مع الدكتور كاو كيم هورن، أمين عام رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، وذلك بمقر الرابطة في جاكرتا، بحضور السفير فاطمة عبدالله الظاعن، رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية.

تم خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والرابطة ككل، وبين الدول الأعضاء فيها وسبل المضي قدمًا في تعزيزها وتطويرها على مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشاد الأمين العام للرابطة بجهود مملكة البحرين في تعزيز التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والآسيان خصوصًا في ضوء مخرجات القمة المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والتي عُقدت في 20 أكتوبر الماضي بمدينة الرياض.

MENAFN06122023000055011008ID1107548708

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث