سفير البحرين لدى جمهورية أندونيسيا يجتمع مع أمين عام رابطة دول جنوب شرق آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اجتمع أحمد عبدالله الهاجري، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا، مع الدكتور كاو كيم هورن، أمين عام رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، وذلك بمقر الرابطة في جاكرتا، بحضور السفير فاطمة عبدالله الظاعن، رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية.

تم خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والرابطة ككل، وبين الدول الأعضاء فيها وسبل المضي قدمًا في تعزيزها وتطويرها على مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشاد الأمين العام للرابطة بجهود مملكة البحرين في تعزيز التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والآسيان خصوصًا في ضوء مخرجات القمة المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والتي عُقدت في 20 أكتوبر الماضي بمدينة الرياض.