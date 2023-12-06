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رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يستقبل رئيسة وزراء حكومة جيرسي

12/6/2023 3:07:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، اليوم، كريستينا مور، رئيسة وزراء حكومة جيرسي، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية إلى مملكة البحرين.

وخلال الاجتماع، أكد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون والصداقة مع حكومة جيرسي، وشعبها الصديق بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات.

من جانبها، أعربت كريستينا مور عن تقديرها لجهود مملكة البحرين ومبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في نشر ثقافة السلام والتسامح على الصعيدين الإقليمي والعالمي، متمنية للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

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