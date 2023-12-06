رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يستقبل رئيسة وزراء حكومة جيرسي

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، اليوم، كريستينا مور، رئيسة وزراء حكومة جيرسي، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية إلى مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، أكد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون والصداقة مع حكومة جيرسي، وشعبها الصديق بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات.
من جانبها، أعربت كريستينا مور عن تقديرها لجهود مملكة البحرين ومبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في نشر ثقافة السلام والتسامح على الصعيدين الإقليمي والعالمي، متمنية للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.
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