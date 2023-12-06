الديوان الملكي ينعى الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) جاءنا من الديوان الملكي ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي معالي الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون