وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل السفيرة المصرية لدى مملكة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، بمكتبه في مقر الوزارة، ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية، بمناسبة تعيينها سفيرة لبلدها لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، نوّه وزير شؤون الكهرباء والماء بالعلاقات الأخوية الوطيدة والممتدة عبر التاريخ التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والشعبين الشقيقين، مؤكدًا أهمية الارتقاء بهذه العلاقات نحو مستويات أكثر بهدف تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
وأعرب عن خالص أمنياته لسفيرة جمهورية مصر العربية بدوام التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها الدبلوماسي.
كما جرى أثناء اللقاء استعراض أبرز مشروعات مملكة البحرين المتعلقة بمجال الطاقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
وبدورها، أشادت ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، والتي ترتكز على الروابط التاريخية المتينة، مؤكدة حرص بلادها على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، ومتمنيًة لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.
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