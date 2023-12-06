وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل السفيرة المصرية لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، بمكتبه في مقر الوزارة، ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية، بمناسبة تعيينها سفيرة لبلدها لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، نوّه وزير شؤون الكهرباء والماء بالعلاقات الأخوية الوطيدة والممتدة عبر التاريخ التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والشعبين الشقيقين، مؤكدًا أهمية الارتقاء بهذه العلاقات نحو مستويات أكثر بهدف تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

وأعرب عن خالص أمنياته لسفيرة جمهورية مصر العربية بدوام التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها الدبلوماسي.

كما جرى أثناء اللقاء استعراض أبرز مشروعات مملكة البحرين المتعلقة بمجال الطاقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

وبدورها، أشادت ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، والتي ترتكز على الروابط التاريخية المتينة، مؤكدة حرص بلادها على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، ومتمنيًة لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.