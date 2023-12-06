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سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية يفتتح القنصلية الفخرية للمملكة بمدينة فلورانسا

12/6/2023 3:07:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية، القنصلية الفخرية لمملكة البحرين بمدينة فلورانسا لتغطية إقليم توسكانا، وذلك في مقر القنصلية الفخرية الجديد، وبحضور باولو كامبينوتي، القنصل الفخري لمملكة البحرين في فلورانسا، و أوغو فينشينزيني، مستشار
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي، و دافيدي اليغرا، ممثل المجلس في إيطاليا، وشخصيات رفيعة المستوى من الجهات الرسمية الإيطالية والدولية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في روما، هذا إلى جانب عدد من رجال الأعمال.

وقد ألقى السفير خلال مراسم الافتتاح كلمة عبر فيها عن اعتزازه الكبير لمستوى علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية في شتى المجالات، موضحًا
أهمية الدور المنوط بالقنصلية لدعم العلاقات الإيطالية البحرينية على كافة الأصعدة، والاهتمام بالمواطنين البحرينيين في إيطاليا والذين يدرسون ويتدربون فيها، متوقعًا زيادة أعدادهم عقب توقيع الاتفاقيات التعليمية والثقافية والتدريبية بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية، متمنيًا لباولو كامبينوتي التوفيق والنجاح بمهامه، مؤكدًا جاهزية السفارة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للقنصلية الفخرية لتحقيق الأهداف المرجوة منها .

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