سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية يفتتح القنصلية الفخرية للمملكة بمدينة فلورانسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتح الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية، القنصلية الفخرية لمملكة البحرين بمدينة فلورانسا لتغطية إقليم توسكانا، وذلك في مقر القنصلية الفخرية الجديد، وبحضور باولو كامبينوتي، القنصل الفخري لمملكة البحرين في فلورانسا، و أوغو فينشينزيني، مستشار
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي، و دافيدي اليغرا، ممثل المجلس في إيطاليا، وشخصيات رفيعة المستوى من الجهات الرسمية الإيطالية والدولية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في روما، هذا إلى جانب عدد من رجال الأعمال.
وقد ألقى السفير خلال مراسم الافتتاح كلمة عبر فيها عن اعتزازه الكبير لمستوى علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية في شتى المجالات، موضحًا
أهمية الدور المنوط بالقنصلية لدعم العلاقات الإيطالية البحرينية على كافة الأصعدة، والاهتمام بالمواطنين البحرينيين في إيطاليا والذين يدرسون ويتدربون فيها، متوقعًا زيادة أعدادهم عقب توقيع الاتفاقيات التعليمية والثقافية والتدريبية بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية، متمنيًا لباولو كامبينوتي التوفيق والنجاح بمهامه، مؤكدًا جاهزية السفارة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للقنصلية الفخرية لتحقيق الأهداف المرجوة منها .
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