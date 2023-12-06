جلالة الملك يشرف حفل زواج نجل سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وبمعية جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب هذا اليوم حفل زواج سمو الشيخ محمد نجل سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة وذلك في قصر الرفاع .
كما حضر الحفل كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين في المملكة وكبار المدعوين.
وهنأ جلالة الملك المعظم، سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة والى نجله سمو الشيخ محمد بهذا الزواج المبارك الميمون، متمنياً جلالته لسمو الشيخ
محمد حياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين.
كما قدم المدعوون التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم بهذه المناسبة السعيدة.
كما هنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ عبدالله بن عيسى بن سلمان آل خليفة ونجله سمو الشيخ محمد بهذا الزواج المبارك متمنياً لسمو الشيخ محمد حياة زوجية سعيدة
وقد رفع سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان الى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على تشريف جلالته حفل زواج نجله سمو الشيخ محمد، وعلى تهاني جلالته ومشاعره الطيبة النبيلة ، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه ويديم على جلالته نعمة الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد.
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