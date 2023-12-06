لماذا تزداد مشاكل الجهاز الهضمي في فضل الشتاء؟ وما العلاج؟

مع حلول فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بالأمراض المرتبطة ببرودة الطقس، كالإنفلونزا والتهاب الحلق وغيرها، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بأمراض الجهاز الهضمي.

وأوضح الدكتور شاراد مالهوترا، كبير المستشارين وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير العلاجي، في نيودلهي، أن التغير في الطقس يمكن أن يزيد من حدوث مشاكل في المعدة، مضيفا أنه بسبب التغير في درجة الحرارة، يتباطأ التمثيل الغذائي في الجسم وهذا يؤدي كذلك إلى الغثيان والانتفاخ وعدم الارتياح وفي بعض الأحيان، يشعر الفرد أيضًا بالشبع بمجرد تناول وجبة صغيرة.

وقال الخبير إن درجة الحرارة الباردة تؤدي أيضًا إلى إبطاء الجهاز الهضمي، مشيرا إلى أنه خلال فصل الشتاء، نميل إلى تناول مستوى أقل من السوائل ما يعيق حركة المعدة ويسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مؤكدا أن قلة تناول السوائل تعيق عمليات الجهاز الهضمي.

وأضاف الدكتور مالهوترا أن الأطعمة المريحة أصبحت أكثر شيوعًا خلال هذا الموسم. تتكون الأطعمة المريحة في الغالب من الأطعمة فائقة المعالجة والعناصر التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والصوديوم.



وأشار مالهوترا إلى ان "الأطعمة المريحة هي الأطعمة السريعة الغنية بالدهون والسكر فقط. هذه الأطعمة تسرع عملية عسر الهضم وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى".

تقلل الأطعمة السريعة أيضًا من القدرة الأيضية لجهازنا الهضمي وتبطئ عمل الجهاز الهضمي. إنها تميل إلى جعلنا نشعر بالشبع والانتفاخ وعدم الارتياح.



عندما ندخل في الأيام الباردة، لا يمارس الناس الرياضة بقدر ما اعتادوا عليه خلال الظروف المناخية الأخرى. وأوضح مالهوترا أنه مع عدم ممارسة أي نشاط بدني أو القليل منه، يصبح الجهاز الهضمي بطيئا، وتقل الشهية، ويشعر الفرد بالشبع طوال الوقت.

وعن كيفية الوقاية من هذه المشاكل في المعدة أكد مالهوترا أن أحد الأشياء الواضحة التي يجب القيام بها لمنع مشاكل المعدة هي ممارسة النشاط البدني، إن التحرك أكثر، وركوب الدراجات أكثر، والمشاركة في التمارين البدنية سيجعل معدتك أقل إزعاجًا. بممارسة الرياضة لا نعني التمرين المكثف. وقال الدكتور مالهوترا: "لكن المشي السريع لمدة 20 إلى 30 دقيقة فقط يمكن أن يساعد في علاج مشاكل المعدة".

تناول الكثير من الماء ضروري أيضًا لتجنب هذه الظروف. يساعد شرب كمية كافية من الماء على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وعمليات الهضم الأخرى.

تجنب الكثير من الأطعمة المصنعة أو الأطعمة المريحة. "إن الأكل الصحي موضع تقدير دائمًا من قبل الجسم، وخاصة المعدة. تأكد من أن كل ما تستهلكه له قيمة غذائية ومليء بالألياف والبروتينات. وهذا النظام الغذائي لن يساعد فقط في علاج مشاكل المعدة، بل سيوفر أيضًا الطاقة طوال اليوم. وتناول وجبات صغيرة، والتحرك بعد كل وجبة هي استراتيجية جيدة للعناية بمعدتك.





تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز