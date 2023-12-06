حقنة صينية تبعث الأمل في علاج التوحد

إنجاز مهم حققه علماء صينيون بابتكارهم حقنة يزعمون أنها تعالج أعراض التوحد، من خلال تحرير القاعدة الجينية داخل الدماغ.

وطور فريق من جامعة فودان وكلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ، في الصين، الحقنة التي أظهرت نتائج إيجابية عند اختبارها على الفئران.

ورغم أنه الحقنة لم تستخدم بعد على البشر، لكن العلماء يبشرون بإمكانية أن تساعد المصابين باضطراب طيف التوحد.

وحقن العلماء الفئران ذات الخاصية الجينية التي تشبه تلك الموجودة لدى البشر المصابين بالتوحد، بأداة تحرير الجينات التي غيرت طفرة معينة في الحمض النووي المرتبط بأعراض التوحد، ليلاحظوا انعكاساً كاملاً للمشكلات السلوكية والاجتماعية.

وربط اضطراب طيف التوحد (ASD) بطفرة في جين MEF2C، والذي يسبب خللاً في الحمض النووي يؤثر في عمليات النمو الحاسمة في الدماغ.

ركز فريق العلماء الصينيين على جين واحد، محذرين من أنه من المحتمل أن تكون هناك عدة طفرات جينية تسبب مرض التوحد. وربطت دراسات سابقة بين أكثر من 200 طفرة جينية واضطراب طيف التوحد، ومعظمها ليس وراثياً.

ويشارك جين MEF2C بشكل كبير في النمو العصبي سواء في الرحم أو في مرحلة الطفولة. وهو يبرمج وظائف مناطق الدماغ التي تعد جزءاً لا يتجزأ من التعلم والذاكرة، مثل القشرة الأمامية والحصين.

وفي الدراسة الحديثة التي نشرتها مجلة Nature Neuroscience، قام العلماء بتعبئة جرعة التحرير الجيني الخاصة بهم في فيروس، والذي تم حقنه في أدمغة الفئران.

واستهدف هذا الناقل الفيروسي، الذي يعبر حاجز الدم في الدماغ، مناطق محددة، وقال العلماء: "نجح هذا العلاج في استعادة مستويات بروتين MEF2C في العديد من مناطق الدماغ وعكس التشوهات السلوكية لدى الفئران ذات الطفرة MEF2C".

ويعرف العلماء اضطراب طيف التوحد بأنه اضطراب نمو عصبي وراثي يتميز بعجز في التفاعل الاجتماعي والسلوكيات النمطية.

وقد يعاني البعض من أشكال خفيفة من الاضطراب والتي تتطلب القليل من الدعم الإضافي. بينما يمكن أن يكون الاضطراب شديداً لدرجة أنه قد يشكل عائقاً خطيراً للمريض مدى الحياة.

ونحو ربع الأطفال المصابين بالتوحد لديهم الحد الأدنى من اللفظ، ما يعني أنهم يتحدثون 30 كلمة أو نحو ذلك.

ويمكن أن يكون التوحد مختلفاً في بعض الأحيان بين الفتيات والفتيان، حيث من المعروف أن الفتيات المصابات بالتوحد يخفين علامات الاضطراب من أجل التأقلم مع الآخرين.

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