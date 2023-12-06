حقنة لعلاج التوحد

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق علماء صينيون إنجازاً مهماً في ابتكار أول لقاح، يقولون إنه يمكن أن يعالج أعراض التوحد، عبر تحرير القاعدة الجينية داخل الدماغ، وفق «ديلي ميل».
وأظهر العلاج، الذي طوره فريق من جامعة فودان وكلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ، في الصين، نتائج إيجابية عند اختباره على الفئران.
وعلى الرغم من استخدام الحقن حتى اليوم فقط على الفئران، فإن العلماء يقولون إن الأدلة التي توصلوا إليها تشير إلى أنه من الممكن استخدامها لمساعدة البشر الذين يعانون اضطراب طيف التوحد.
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