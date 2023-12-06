حقنة لعلاج التوحد

حقق علماء صينيون إنجازاً مهماً في ابتكار أول لقاح، يقولون إنه يمكن أن يعالج أعراض التوحد، عبر تحرير القاعدة الجينية داخل الدماغ، وفق «ديلي ميل».

وأظهر العلاج، الذي طوره فريق من جامعة فودان وكلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ، في الصين، نتائج إيجابية عند اختباره على الفئران.

وعلى الرغم من استخدام الحقن حتى اليوم فقط على الفئران، فإن العلماء يقولون إن الأدلة التي توصلوا إليها تشير إلى أنه من الممكن استخدامها لمساعدة البشر الذين يعانون اضطراب طيف التوحد.

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