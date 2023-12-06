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الأسبرين قد يفيد في علاج السرطان

12/6/2023 3:01:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرى باحثون مراجعة منهجية وتحليلاً إحصائياً للعديد من الدراسات التي بحثت في الأدلة الثابتة على انخفاض انتشار السرطان النقيلي، وفق «ميديكال إكسبريس».
نشرت مؤسسة «ويلش أسبرين غروب» في جامعة كارديف المراجعة، حيث نظر الباحثون في نتائج 118 دراسة رصدية أجريت على نحو مليون مريض يعانون من مجموعة واسعة من أنواع السرطان، ووجدوا أن تناول جرعة منخفضة يومياً من الأسبرين (75 أو 81 ملغ / يوم) ارتبط بانخفاض بنسبة 20% في الوفيات الناجمة عن السرطان والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.

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