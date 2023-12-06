الأسبرين قد يفيد في علاج السرطان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى باحثون مراجعة منهجية وتحليلاً إحصائياً للعديد من الدراسات التي بحثت في الأدلة الثابتة على انخفاض انتشار السرطان النقيلي، وفق «ميديكال إكسبريس».
نشرت مؤسسة «ويلش أسبرين غروب» في جامعة كارديف المراجعة، حيث نظر الباحثون في نتائج 118 دراسة رصدية أجريت على نحو مليون مريض يعانون من مجموعة واسعة من أنواع السرطان، ووجدوا أن تناول جرعة منخفضة يومياً من الأسبرين (75 أو 81 ملغ / يوم) ارتبط بانخفاض بنسبة 20% في الوفيات الناجمة عن السرطان والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.
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