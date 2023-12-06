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استئصال اللوزتين يحسّن النوم

12/6/2023 3:01:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت دراسة سريرية جديدة أن استئصال اللوزتين واللحمية لدى الأطفال الذين يعانون من الشخير ومشاكل خفيفة في التنفس أثناء النوم، يمكن أن يحسن نومهم وجودة حياتهم وضغط الدم بعد عام من الجراحة.
وتعتبر الدراسة، التي موّلها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم الأمريكي، أول تجربة كبيرة عشوائية تبحث في آثار استئصال اللوزتين واللحمية على الأطفال الذين يعانون من اضطرابات خفيفة في التنفس أثناء النوم.
وتوصّلت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلّة الجمعية الطبية الأمريكية، إلى أنَّ استئصال اللوزتين واللحمية أدى لتحسّن في جودة الحياة، وضغط الدم، وسلوك الأطفال، وكان الأطفال الذين خضعوا للجراحة أقل عرضة للإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم.
كما أوضحت الدراسة أنَّ الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النوم المتقطع، والنعاس أثناء النهار والمشكلات السلوكية، قد تكون الجراحة خياراً معقولاً لهم.

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