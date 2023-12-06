استئصال اللوزتين يحسّن النوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت دراسة سريرية جديدة أن استئصال اللوزتين واللحمية لدى الأطفال الذين يعانون من الشخير ومشاكل خفيفة في التنفس أثناء النوم، يمكن أن يحسن نومهم وجودة حياتهم وضغط الدم بعد عام من الجراحة.
وتعتبر الدراسة، التي موّلها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم الأمريكي، أول تجربة كبيرة عشوائية تبحث في آثار استئصال اللوزتين واللحمية على الأطفال الذين يعانون من اضطرابات خفيفة في التنفس أثناء النوم.
وتوصّلت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلّة الجمعية الطبية الأمريكية، إلى أنَّ استئصال اللوزتين واللحمية أدى لتحسّن في جودة الحياة، وضغط الدم، وسلوك الأطفال، وكان الأطفال الذين خضعوا للجراحة أقل عرضة للإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم.
كما أوضحت الدراسة أنَّ الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النوم المتقطع، والنعاس أثناء النهار والمشكلات السلوكية، قد تكون الجراحة خياراً معقولاً لهم.
تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز
MENAFN06122023000110011019ID1107548642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.