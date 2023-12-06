«آرت دبي» يطلق «مساحة القلب» للفنانة كريستا كيم



أعلنت كل من «آرت دبي» وشريك المعرض الرئيسي جوليوس باير، أمس، عن العمل الفني التركيبي الرقمي في تكلفة فنية حديثة للفنانة الكندية والكورية كريستا كيم، والذي سيتم عرضه للمرة الأولى في صالة جوليوس باير خلال معرض «آرت دبي». يُقام معرض آرت دبي 2024 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 مارس 2024 (مع يومين أوليين لكبار المقتنيين من 28 إلى 29 فبراير) في مدينة جميرا.

سيسمح العمل الفني، تحت عنوان «مساحة القلب»، للضيوف في خوض تجربة غامرة من خلال التواصل مع بعضهم البعض عبر لغة ينطقها الجميع وهي نبض قلب الإنسان، حيث سيتم رسم إيقاع القلب الفريد لكل زائر بشكل مباشر، وتشكيل الأنماط التي تبعث على التنويم والأشكال التأملية المعروضة عبر لوحة LED ديناميكية. والهدف الرئيسي للعمل الفني التركيبي هو طرح مفهوم «الوحدة»، حيث يجتمع المشاركون لخلق نسيج اجتماعي، في استفادة واضحة من قوة الفن والتكنولوجيا.

تعد هذه التكلفة الفنية الجديدة بمثابة مرحلة استمرارية لرحلة كيم الاستكشافية المتواصلة للبحث عن الإمكانات الإبداعية للشاشات الرقمية كأدوات للرفاهية وإطالة العمر. واستمرت الفنانة في تطوير لغتها الخاصة من خلال تغيير التدرجات باستخدام البرامج الرقمية منذ عام 2012. تهدف أعمالها الفنية المعروضة على الألواح الزجاجية والصفائح الشفافة إلى تنويم المشاهدين مغناطيسياً والوصول إلى مرحلة النشوة العقلية من الهدوء والطمأنينة بينما توفر مشاهد الفيديو الغامرة تجارب تأملية متنوعة بالألوان والأضواء. وفي عام 2014، وكردة فعل على اعتماد المجتمع المفرط على التكنولوجيا، بدأت كيم حركة احتجاجية على التكنولوجيا، في فلسفة تعترف بالابتكار التكنولوجي باعتباره نظاماً فنياً، وتشجع الفنانين على تعزيز الإنسانية في ثقافتنا الرقمية. وفي عام 2024 ستقدم عملها بعنوان «الاستمرارية» في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كأحد القادة الثقافيين في المؤتمر.

ويلتزم «آرت دبي» بالعمل مع شركائه لتطوير نماذج التكليفات الفنية الجديدة والبرامج الثقافية المبتكرة، والتي بدورها تقوم بتقديم هذه التكليفات والعروض الأولية لفنانين مشهورين عالمياً. وتركز هذه الشراكات بشكل خاص على مجالي التعليم والتكنولوجيا، اللذين يلعبان دوراً حاسماً في تشكيل مستقبل المشهد الإبداعي في دبي، إذ يعد جوليوس باير الشريك الرئيسي لمعرض «آرت دبي» منذ عام 2015. وباعتباره داعماً طويل الأجل لقطاع الفنون في جميع أنحاء العالم، فإن تعاونه مع معرض «آرت دبي» يتماشى مع التزامه طويل الأجل بتعزيز مكانة الإمارات كمركز تجاري وثقافي عالمي.

وقالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في معرض «آرت دبي»، نزدهر من خلال التعاون ونعتز بالعمل مع شركاء مثل جوليوس باير، الذين يشتركون معنا في رؤيتنا طويلة الأمد لوضع أسس قوية للمستقبل، ودونهم لن تكون هذه البرامج ممكنة ببساطة. تواصل شراكتنا مع جوليوس باير، التي تدخل الآن عامها التاسع، في التوسع من حيث الحجم والطموح، وتجسد أيضاً كيف يمكن للشركات والمؤسسات أن تبتكر بتناغم وتخلق فرصاً للفنانين.

وعلق ريجيس برجر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جوليوس باير: «بالنسبة لمعرض «آرت دبي» 2024، نحن متحمسون للغاية للتعاون مع الفنانة كريستا كيم للكشف عن المشروع الفني الغامر «مساحة القلب»، والذي سيبدع نوعاً من التواصل بين الضيوف لخلق نسيج اجتماعي، في استفادة واضحة من قوة الفن والتكنولوجيا. ستكون كريستا جزءاً من عالم جوليوس باير NEXT، وهي مبادرة تم إطلاقها في عام 2023 تسمح لنا بالعمل مع فنانين ذوي رؤية ثاقبة بهدف تعزيز المشهد الابتكاري. ومن خلال هذه التكلفة الفنية، نريد أن نعرض توجهات لتحديات كبيرة مثل تغير أنماط الحياة وإطالة العمر واستخدام الفن كوسيلة لنقل هذه الرسائل إلى عملائنا والجمهور الأوسع».

قالت الفنانة كريستا كيم: «أنا ممتنة للغاية لجوليوس باير لتمكينه من تحقيق مثل هذه الرؤية الطموحة للعمل الفني «مساحة القلب»، وهي رؤية تعمل على تضخيم قدرات الذكاء الاصطناعي لإعادة تصليح ما كسرته خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي. فعندما يشارك الزوار، آمل أن يستلهم كل مشارك من جماله الفريد مع تقديره للجمال بشكل عام. وأمنيتي العميقة هي أنه بدءاً من الترميز الجزئي لكل إيقاع مميز ووصولاً إلى النسيج الكلي الذي تنسجه تلك الخيوط عند انتهاء المعرض، يعيد الزوار اكتشاف مدى تشابه دقات قلوبنا عند سماعها».

يعد العمل الفني «مساحة القلب» جزءاً من عالم جوليوس باير NEXT، وهي مبادرة مصممة لاستكشاف موضوعات مبتكرة للاستثمار وتشجيع روح الاستكشاف في مختلف التخصصات لأكبر التوجهات في مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا. وتدعم مبادرة NEXT التعاون مع الفنانين والمؤسسات ذات التفكير التقدمي والملتزمة بالأشكال الجديدة للإنتاج الثقافي في مقدمة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. هذا التكليف الرقمي الرئيسي الثاني لجوليوس باير في معرض «آرت دبي»، بعد التعاون الشهير مع الفنان رفيق أناضول في عام 2023.

يقام معرض «آرت دبي» بالشراكة مع مجموعة أ.ر.م. القابضة. وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير. وشريك معرض «آرت دبي» HUNA، المطور الثقافي الرائد لأسلوب الحياة الراقية، والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، ويقام في مقره المعهود «مدينة جميرا» في دبي.