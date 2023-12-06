تلف الدماغ يدفع ببعض نجوم الدوري الإنجليزي لرفع دعاوى قضائية ضد اتحاد الكرة



قرر بعض نجوم الدوري الإنجليزي السابقون، رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب الإهمال في حماية اللاعبين من إصابات الدماغ.

ويعد البريميرليغ من أقوى المسابقات بدنيا على مستوى العالم، وشهد على مدار السنوات الماضية العديد من الإصابات العنيفة، وهو الأمر الذي دفع 25 لاعبا لعبوا بالبطولات المحلية في إنجلترا منهم 3 نجوم سابقين بالدوري الإنجليزي لرفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن جلسة الاستماع الأولى تم تحديد موعدها بالفعل في العام الجديد، وسط مطالب بالحصول على تعويضات لفشل الاتحاد في حماية هؤلاء اللاعبين من التعرض لإصابات في الدماغ أثرت على حياتهم بعد الاعتزال.

الأمر لا يتعلق فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، بل المسابقات في إنجلترا بشكل عام، حيث قام لاعبان سابقان في دوري الدرجة الأولى بالتأكيد على معاناتهما من الخرف المبكر في الأربعينيات بسبب إصابات سابقة.

وتتراوح أغلب أعمار المجموعة التي قررت مقاضاة الاتحاد الإنجليزي بين الستينيات والسبعينيات، ومن المعلوم أن النجوم الثلاثة الذين لعبوا بالدوري الإنجليزي أعمارهم في أوائل الخمسينيات.

وقالت "ديلي ميل" وفقاً لروسيا اليوم، إن المجموعة التي تقدمت بهذه الدعوى طلبت عدم الكشف عن هوية أي منهم، ولكن هذا الأمر قد يتم التنازل عنه عندما يتم عقد الجلسة الأولى في المحكمة العليا يوم 16 يناير 2024.

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