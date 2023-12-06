أوراوا الياباني حامل اللقب يودع دوري أبطال آسيا لكرة القدم

ودع أوراوا رد دياموندز حامل اللقب منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد خسارة الفريق الياباني 2-1 أمام مضيفه هانوي، ليفشل الفريق الفائز باللقب ثلاث مرات في التأهل لدور الستة عشر.

وتلقى فريق المدرب ماتشي سكورزا، الذي كان بحاجة للفوز للتمسك بأمل التأهل ضمن أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني، هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 87 سجله فام توان هاي.

ومر أوراوا، الذي فاز على الهلال السعودي في نهائي 2022 في مايو ، بموسم سيء وفشل في التأهل مباشرة بعدما احتل بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي المركز الأول في المجموعة العاشرة.

ويضمن متصدرو المجموعات العشر فقط من جميع أنحاء آسيا العبور إلى دور الستة عشر وسينضم إليهم أفضل ثلاثة فرق من أصحاب المركز الثاني من النصفين الغربي والشرقي من القارة.

وأهدر أليكس شولتز ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة تصدى لها الحارس نجوين فان هوانج وهو ما فتح الطريق لأداء سيء من أوراوا الذي تأخر في النتيجة بعد ذلك في الدقيقة 53 عبر ضربة رأس من داو فان نام من مدى قريب.

وأدرك برايان لينسن التعادل بتسديدة من لمسة واحدة من مدى قريب مرت بين ساقي فان هوانج في الدقيقة 65، ليمنح الفريق الياباني فرصة تحقيق الفوز.

لكن هدف الحسم جاء من المنافس عندما سجل توان هاي من ركلة جزاء بعدما تعرض نجوين هاي لونج لعرقلة من تاكويا أوجيوارا.

ويحتل أوراوا المركز الثاني في المجموعة العاشرة خلف بوهانج الذي تعادل 1-1 مع ووهان ثري تاونز الصيني في المباراة الأخرى التي أقيمت اليوم.

ولم تكن النقاط السبع التي حصل عليها أوراوا من ست مباريات كافية للدخول ضمن أفضل ثلاثة فرق من أصحاب المركز الثاني والذين سيشاركون في القرعة التي ستقام في كوالالمبور 28 ديسمبر الجاري.

وأقيمت مباراة أوراوا اليوم بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية الأسبوع المقبل في السعودية، حيث يواجه فريق المدرب سكورزا نظيره كلوب ليون المكسيكي في الدور الثاني.

وستقام المباريات المتبقية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لأندية النصف الشرقي من دوري أبطال آسيا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في ظل ضمان كاواساكي فرونتال الياباني وبانكوك يونايتد التايلاندي التأهل بالفعل للدور التالي.

وضمن النصر والهلال والاتحاد والفيحاء رباعي الدوري السعودي للمحترفين تأهلهم إلى دور الستة عشر في منطقة الغرب إلى جانب ناساف ونافباهور من أوزبكستان والعين الإماراتي وسيباهان الإيراني.

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