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وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريض سرطان من أطفال غزة

12/6/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة طفل من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، والذي كان يعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد.

وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريض بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأشارت الوزارة إلى أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات كان يعاني من مضاعفات عدة، وفور وصوله إلى الدولة تم نقله إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجه، إلا أن وضعه الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارق الحياة.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذي وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين المتوسطة والحرجة.

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