الأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسسب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصةً الغربية وذلك من الساعة 00:00 إلى الساعة 10:00 من صباح غد الخميس.

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