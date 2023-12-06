الإمارات تستضيف ملتقى إعلان نتائج دول العالم في دراسة PISA 2022

انطلاقًا من رؤية الإمارات 2071 الهادفةِ إلى بناء تعليمٍ للمستقبل وفق نظامٍ تعليميّ رفيع المستوى، استضافت دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة مُلتقى إعلان نتائج دول العالم في البرنامج الدَّولي لتقييم الطلبة” PISA 2022 " والذي شهد الإعلان عن نتائج الدولة في البرنامج ذاته،

وذلك يوميّ الخامس والسّادس من ديسمبر 2023. وأقيم الملتقى تحت رعاية وزارة التَّربية والتَّعليم بالشَّراكة مع منظمة التَّعاون الاقتصادي والتَّنمية(OECD)، وشهد عقد مناقشات ثريَّة حول مستقبل التَّعليم في المنطقة وحول العالم، واستعراضِ أفضل الممارسات للارتقاء بمستوى أداء الطَّلبة.

ويكتسب هذا الملتقى أهميةً خاصةً، من خلال تركيزه على مناقشة نتائج دولة الإمارات في هذه الدِّراسة، حيثُ تعمد الدَّولة إلى الاسترشاد ببيانات اختبارات PISA الدَّوليَّة في خُطتها لتطوير منهجيَّة التَّعليم، ورسم سياسات التَّطوير المناسبة، وتحديد الدَّورات التَّدريبيَّة والإرشادية المناسبة للطلاب؛ لتصحيح المسار التعليمي داخل الدولة.



وقد دأبت دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة على المشاركة المستمرَّ ة في دراسة PISA، إذ تُعتبر PISA 2022

المشاركة الخامسة للدولة في هذه الدّراسة، والتي تركز بشكل أساسي على مواد الرياضيات والقراءة والعلوم، وذلك بمشاركة 24600 طالبٍ من 840 مدرسةٍ حكوميّة وخاصَّة.

ووفقًا لإعلان نتائج PISA 2022

في هذا الملتقى، فقد حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عربيًا في مجال الرياضيات بمعدل 431 نقطةً، أمَّا في مجال معرفة العلوم فقد كان معدَّل أداء طلبة الإمارات 432 نقطةً، بينما في مجال القراءة 417 نقطة.



ومن الجدير بالذكر أنَّ البرنامج الدَّولي لتقييم الطلبة PISA

يُبنى على مجموعةٍ من الاختبارات الدَّوليَّة Program for International Student Assessment ، تُجرى كلَّ ثلاث سنوات بين الدُّول المشاركة، وتعرف باختبار PISA الدَّولي. وتشرف على هذه الدِّراسة منظَّمة التَّعاون والتَّنمية الاقتصادية (OECD). وتعتبر هذه الدّراسة المعيار الدَّولي الرئيس لقياس جودة الأنظمة التَّعليمية في البلدان المختلفة. وتُطبّق اختباراتها على الطَّلبة من الفئة العمرية 15 عام، والَّتي تستهدف قياس مهاراتهم ومعارفهم في الرِّياضيات، والعلوم، والقراءة بالُّلغتين الانجليزيَّة والعربيَّة. كما أنَّ تقييمات دراسة PISA تستند إلى نموذج يرى معرفة القراءة والكتابة في كل مجال، على أنها سلسلةٌ متَّصلةٌ من الكفاءة.

وقد تم وضع اختبارات PISA الدَّوليَّة أوَّل مرَّة عام 2000، ثم توالت مشاركات وانضمام الدُّول لعقد الاختبار في دوراته المتتابعة. إذ يتم بناءً على نتائجها تقييم النِّظام التَّعليمي في الدُّول المشاركة، بهدف التَّركيز على السياسات والنُّظم التَّعليمية، ودراسة فاعلية المناهج المطبَّقة وطرائق تدريسها، والتَّطبيق العمليِّ لها، وتقييم التَّحصيل، وتوفير المعلومات لصُنّاع القرار التَّربوي لتحسين التَّعليم والتَّعلُّم، إذ توفِّر نتائج التَّقييم ثروةً من البيانات، مما يسمح بإلقاء نظرةٍ متعمِّقة على العوامل الَّتي يمكن أن تؤثِّر على أداء الطَّالب. وهذا يشمل جوانب مثل الوضع الاجتماعيّ والاقتصاديّ، والعلاقات بين المعلم والطّالب، وبيئة التَّعلُّم.

وتساعد نتائج الدراسة في تحسين والارتقاء بسياسات وممارسات التعليم على مستوى العالم من خلال فهم كيفية تطور أداء الطلبة في المهارات ومجالات المعرفة الأساسية.







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