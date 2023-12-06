اللولو ترسل 50 طناً من المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة



قامت مجموعة اللولو، المجموعة الرائدة في مجال تجارة والبيع بالتجزئة، بمد يد العون لشعب غزة، حيث أرسلت مواد إغاثية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة. وتحتوي الدفعة الأولى من المساعدات على 50 طناً من المواد الغذائية وغيرها من الضروريات، مثل الأدوية ومنتجات النظافة، وتم تسليمها إلى سلطات الهلال الأحمر المصري في القاهرة اليوم.

واستلم الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، المساعدة من مدير لولو مصر والبحرين جوزير روباوالا، والمدير الإقليمي حذيفة قريشي، ومدير لولو مصر حاتم سعيد، وبدورها، ستقوم سلطات الهلال الأحمر المصري بإيصال وتسليم هذه المواد في مدينة العريش، عبر معبر رفح الحدودي.



وثمّن الدكتور رامي الناظر المبادرة، وأعرب عن امتنانه لمجموعة اللولو، ورئيسها يوسف علي، على هذا الدعم الإنساني، الذي جاء في الوقت المناسب لشعب فلسطين.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة اللولو تعتبر شريكاً رئيساً في الحملة الإغاثية «تراحُم من أجل غزة»، التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً بسبب الحرب الدائرة، كما أنشأت مجموعة اللولو أماكن خاصة في مختلف متاجر لولو هايبر ماركت، لجمع وإرسال مواد الإغاثة المختلفة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

كما تعمل مجموعة اللولو بشكل وثيق مع المنظمات الإنسانية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، لتنفيذ مبادرات مماثلة، حيث تبرعت مجموعة لولو البحرين الأسبوع الماضي، بمبلغ 25000 دينار بحريني (حوالي 250 ألف درهم)، إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، دعماً لحملة البحرين الوطنية.

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