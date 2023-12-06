إزاحة الستار عن لوحة «5 نجوم» بمراكز تقديم الخدمة بالشارقة

أزاح اللواء ركن خليفة حارب الخيلي، وكيل وزارة الداخلية، يرافقه اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في مجلس الوزراء، والعميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، الستار عن لوحة 5 نجوم لمراكز الخدمة بإمارة الشارقة «مركز شرطة المناطق الصناعية الشامل، ومركز شرطة الغرب الشامل»، وذلك ضمن نتائج تصنيف قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وقدم وكيل الوزارة التهنئة والتقدير لكافة العاملين بهذه المراكز على تميزهم وتفانيهم وحرصهم على مسيرة التميز والريادة وفق توجيهات حكومة الإمارات ونهجها الساعي لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي وفق تقديم أرقى الخدمات الحكومية الشاملة.

من جانبه، أكد اللواء سيف الزري الشامسي أن الإنجاز الذي تحقق في حصول مركزي خدمات المرور والترخيص، وشرطة واسط الشامل على تصنيف «6 نجوم»، وكل من مراكز شرطة كلباء الشامل، والغرب الشامل، والمناطق الصناعية الشامل، وشرطة المنطقة الشرقية على تصنيف «5 نجوم»، جاء نتيجة منظومة عمل تكاملية وفق استراتيجية وزارة الداخلية ودعم ورؤية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى حرص شرطة الشارقة على تقديم أفضل الخدمات الشرطية للمجتمع بصورة ذكية وشاملة تسعد المجتمع، وتعزز من رضا الجمهور الكريم، مؤكداً المضي قدماً في تعزيز المنجزات المحققة عبر مضاعفة الجهود وتشجيع الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية.

بدوره، قال العميد ناصر خادم الكعبي، إن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، مؤكداً بذلك تواصل العمل والبذل والعطاء واستدامة التأهيل والتمكين ورفع مستويات الأداء، واستدامة مسيرة التطوير والتحديث في الخدمات الحكومية لضمان الريادة والتميز، وتعزيز موقع الإمارات المتقدم على سلم التنافسية الدولية.

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