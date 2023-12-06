برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق فعاليات ومسابقات مهرجان السلع البحري



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.. انطلقت أمس، مسابقات وفعاليات مهرجان السلع البحري بدورته الثالثة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، وتستمر حتى 10 ديسمبر الحالي على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة.

ويقدم المهرجان على مدار خمسة أيام متتالية مسابقات بحرية ورياضية وشاطئية خصص لها جوائز نقدية تبلغ قيمتها نحو 4 ملايين و500 ألف درهم، وتشمل المسابقات سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، ومسابقة صيد الشعري، وبطولة الهدد، ومسابقتي الكيرم والدومينو، وسباق الدراجات الهوائية، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، إلى جانب عدد من المسابقات التراثية والألعاب الشعبية.

ويضم السوق الشعبي بالمهرجان عدداً من المتاجر المتنوّعة للأسر المنتجة والمشاريع الناشئة التي تعرض منتجات تراثية ومأكولات شعبية، إضافة إلى أجنحة الجهات الداعمة والراعية والمشارِكة، ومجلس النوخذة وعروض الفنون الشعبية في ساحة الفعاليات، والعديد من الفعاليات الأخرى.

كما يحتضن المهرجان المحطة الأولى من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، وتتضمن فئتي الرجال والنساء وقد خصص لكل فئة 10 جوائز.

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