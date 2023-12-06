شرطة عُمان تشارك في احتفالات عيد الاتحاد الـ52

شارك وفد من اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، في حفل الاستقبال الذي نظمته شرطة عمان السلطانية بمنفذ "خطمة ملاحة" الحدودي التابع للسلطنة وذلك احتفاءً بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، في تجسيد لعمق العلاقات التاريخية والأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وترأس وفد اللجنة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، ورافقه العقيد عيسى راشد العبدولي مدير إدارة المنافذ البرية بالإنابة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والعقيد الدكتور فيصل النقبي رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وكان في استقبال الوفد، العقيد سعيد بن محمد الجابري مساعد قائد شرطة محافظة شمال الباطنة بعُمان، وعدد من الضباط والمسؤولين والأعيان في سلطنة عُمان، تلا ذلك تبادل التهاني والتبريكات بين قيادات المنفذ الحدودي الذي تزين بأعلام البلدين الشقيقين من الجانبين الإماراتي والعماني تأكيداً على عمق العلاقات بين الجانبين.

وأكد محمد إبراهيم الرئيسي أن العلاقات الإماراتية العمانية تمثل تجسيداً واضحاً لمعاني الأخوة والروابط التاريخية المشتركة والقائمة على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، أساسُها إرث ثقافي مشترك وروابط اجتماعية قوية بنيت بعزيمة الآباء المؤسسين وتزداد صلابة بفضل الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة للدولتين الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل المشترك، وتوفير الاستقرار والرخاء لشعبي البلدين لتثمر هذه العلاقات الإيجابية بين البلدين واقعاً مزدهراً للتعاون بين الإمارات وعمان في شتى القطاعات.

وتوجه الرئيسي، بالشكر للأخوة الأشقاء في سلطنة عُمان على هذه المبادرة النبيلة، والتي تجسد عمق العلاقات التاريخية ومدى أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أن تشارك الإماراتيين والعمانيين احتفالات الأيام الوطنية، إنما يؤكد عمق الروابط والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين،

مشيراً إلى النمو المستمر للتنسيق المشترك بين الجانبين وإلى ما بذلته اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية إسهاماً منها في الارتقاء بالعمل وآليات سيره في المنافذ الحدودية في الشارقة، ودعم وزيادة التسهيلات المقدمة للعابرين، وتشجيع نمو حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.

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