روساتوم الروسية تعلن الانضمام إلى مبادئ تمكين المرأة خلال مشاركتها في كوب 28

أعلنت شركة "روساتوم" الروسية الحكومية، اليوم "الأربعاء"، خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28)، في دبي، الانضمام لى مبادرة "مبادئ تمكين المرأة" التابعة للأمم المتحدة، ما يُظهر التزام الشركة بضمان فرص متساوية لتطوير المهن للنساء، ويؤكد على التزام "روساتوم" بتحقيق أهداف التنمية المستدامة كجزء من عضويتها في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

وتشارك "روساتوم" بفعالية بالغة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منذ انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2020.



إذ توفر الشركة الوصول العام إلى مصادر الطاقة التي يمكن الاعتماد عليها والمستدامة والحديثة بأسعار معقولة؛ وتأمن مجموعة واسعة من الوظائف؛ وتتبنى ثقافة الاستهلاك والتصنيع المسؤولين؛ وتطوِّر علاقات شراكة مع المجتمعات المحلية؛ وتشجع على التعلم مدى الحياة.



كما يمثل تبني "مبادئ تمكين المرأة" يشير إلى مستوى جديد من التزام الشركة بتحقيق مبادئ الاتفاق العالمي.

وفي تعليقها على الإعلان، أشارت تاتيانا تيرنتييفا، نائبة المدير العام للموارد البشرية في روساتوم، إلى أن "الإعلان الحالي أثبت منذ فترة طويلة أن توفير فرص متساوية في المسار المهني يعزز من دافع الموظفين ومشاركتهم ورضاهم في مكان العمل وسعادتهم المهنية".

وأضافت أن "حلول التوظيف القائمة على مبادئ المساواة وتمكين المرأة تساعد في زيادة الأداء وجودة العمل، وتؤثر إيجابياً على الأداء المالي، وتفتح آفاقًا جديدة في السوق. من خلال دعم مبادئ تمكين المرأة، تؤكد روساتوم التزامها باتباع مسار يجمع بين أفضل الممارسات والمعايير والأدوات لتعزيز التنمية المستدامة في صناعة الطاقة النووية".

من جانبها، قالت ناتاليا دوربيكو، المديرة التنفيذية لجمعية الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في روسيا، إن "روساتوم"، من خلال الانضمام إلى مبادرة تجمع أكثر من 8 آلاف شركة تسعى لضمان فرص متساوية لموظفيها، وتسهم في قضية العدالة الاجتماعية والمسؤولية والمساواة.

ودعت دوربيكو، المجتمع بأسره إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، مضيفة: "أنا واثقة أن تجربة إحدى أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة في روسيا ستكون مفيدة لأولئك الذين يبنون استراتيجيتهم في روح التنمية المستدامة".



يشار إلى "مبادئ تمكين المرأة" (WEPs) هي مبادرة طورتها الاتفاقية العالمية للأمم المتحدة ووحدة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.



وتهدف المبادرة إلى إبلاغ الشركات عن المعايير الدولية لحقوق العمل وحقوق الإنسان وتشجيع الشركات على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة.