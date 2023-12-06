الأمسية الثالثة لـكرنفال سباقات دبي بـميدان تنطلق الجمعة المقبل

تنطلق بعد غد“الجمعة”، منافسات الأمسية الثالثة في موسم "كرنفال سباقات دبي" بمضمار ميدان العالمي بدبي، برعاية شركة "عزيزي"، المتضمنة تسعة أشواط تنافسية، ويبلغ إجمالي جوائزه أكثر من مليوني درهم“2.050000 درهم”.

ويعد سباق القرهود للسرعة " ليستد" الأبرز، وهو الجولة الثانية من سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، وبجوائز مالية تبلغ 500 ألف درهم حيث يعد السباق خطوة تحضيرية لسباق الفئة الأولى "دبي جولدن شاهين".

وكان الجواد "سويتزر لاند" العائد لسمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي قد نجح في الجمع بين السباقين في نسخة العام الماضي 2022.

وتستهل المنافسات بسباق " مجاني ستيكس 9" الفئة الثانية لمسافة 1900 متر، بمشاركة نخبة من أفضل الجياد في الإمارات.

وأعرب مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بمواصلة الشراكة مع نادي دبي لسباق الخيل للعام السابع على التوالي.

وقال:" تأتي رعايتنا لسباقات النادي، في ظل شغف الكثيرين في الإمارات بهذه الرياضة التراثية، وتأكيدا على مكانة دبي باعتبارها مركزا عالميا للأعمال والسياحة والابتكار".

من جانبه رحب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بدعم عزيزي للسباقات.

وقال:" نتطلع للترحيب مجدداً بعودة مجموعة عزيزي للتطوير العقاري لرعاية أمسية السباقات في مضمار ميدان الجمعة، المقبل".

وأضاف: " ظلت عزيزي للتطوير العقاري أحد أهم شركاء نادي دبي لسباق الخيل على مدار عدة مواسم سابقة، ونشكرهم مجددا أخرى".

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