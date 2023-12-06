فريزر فورستر يمدد تعاقده مع توتنهام حتى 2025

وقع حارس المرمى فريزر فورستر عقدا جديدا مع نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم حتى صيف عام 2025.

وانضم الحارس المخضرم /35 عاما/ إلى توتنهام قادما من ساوثهامبتون في الصيف الماضي، حيث شارك في 21 مباراة مع الفريق اللندني حتى الآن.

وصرح فورستر، الذي انضم لقائمة منتخب إنجلترا لآخر مرة في مارس الماضي، لموقع توتنهام الألكتروني: "لقد أحببت الوقت الذي أمضيته هنا حتى الآن، ويسعدني أن أستمر لفترة أطول مع الفريق".

وأضاف فورستر "لقد كان العمل رائعا مع المدرب الجديد، لقد جاء أنجي (بوستيكوجلو) والجميع يحبه - يمكنك رؤية الأجواء في الملعب وما نقدمه من أداء".

وتابع فورستر في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "من الرائع أن أكون جزءا من هذا الفريق ومن الجيد للغاية أن أساعد الفريق بأي طريقة ممكنة".

يُذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 27 نقطة، عقب خوضه 14 مباراة في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

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